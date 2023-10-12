TBMM’de gizli oturum

Binlerce kişini öldüğü İsrail-Filistin çatışması dünya gündeminin ilk sırasında… Türkiye’nin tavrı merakla beklenirken, bugün AKP’den ilginç bir hamle geldi.

AKP’nin isteği üzerine bugün Meclis’teki Genel Kurul kapalı olacak. İsrail-Filistin çatışmasının görüşüleceği oturum gizli yapılacak.

GİZLİ OTURUM NASIL YAPILIR?

– TBMM Genel Kurulu'nda gizli oturum yapılması durumunda oturum tutanağını yeminli stenograflar tutuyor.

– Görüşmede milletvekillerine yardımcı olmak amacıyla sağır ve dilsiz kavaslar görev yapıyor.

– Oturum bitince ilgili tutanak metni bir zarf içerisinde katip üyeler tarafından mumla mühürleniyor ve TBMM gizli evrak arşivine kaldırılıyor.

– Oturumda tüm konuşmalar devlet sırrı olarak kabul ediliyor. Bu nedenle milletvekilleri konuyla ilgili açıklama yapamıyor.

– Gizli görüşme tutanağı 10 yıl boyunca sır olarak saklanıyor.

– Bu süre bitiminde ise o günkü TBMM yapısında grubu olan siyasi partilerin temsilcilerinden oluşan Danışma Kurulu'nun teklifi üzerine arşivdeki gizli tutanak, TBMM Genel Kurulu'ndaki oylamayla kamuoyuna açılabiliyor.