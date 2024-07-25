TBMM’ye ziyaretçi yasağı

Kaynak: AA
TBMM’ye ziyaretçi yasağı

TBMM'ye 26-29 Temmuz tarihleri arasında görevliler dışında ziyaretçi alımı yapılmayacağı duyuruldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 26-29 Temmuz tarihleri arasında ziyaretçi kabul edilmeyecek.

TBMM Genel Sekreterliği tarafından milletvekillerine gönderilen duyuruda, TBMM Genel Kurulu'nun alınan karar gereğince 26-29 Temmuz'da çalışmalarına devam edeceği hatırlatıldı.

Duyuruda, gündemin yoğunluğu sebebiyle milletvekillerinin Genel Kurul çalışmalarına daha etkin katılabilmesi amacıyla 26 Temmuz Cuma, 27 Temmuz Cumartesi, 28 Temmuz Pazar ve 29 Temmuz Pazartesi günlerinde geçerli olmak kaydıyla TBMM'ye görevliler dışında ziyaretçi ve araç girişi yapılamayacağı bilgisi verildi.

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