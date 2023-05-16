TCDD'den 'Tren yollarında otla mücadele için ilaçlama yapılacak' uyarısı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü, Ankara, Konya, Eskişehir ve Sakarya'da gar ile istasyonlar arasında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını duyurdu.

TCDD'den 'Tren yollarında otla mücadele için ilaçlama yapılacak' uyarısı

TCDD'den yapılan açıklamada, bugün ve yarın Eskişehir-Doğançay, 18-19 Mayıs'ta Eskişehir-Ankara, 20-22 Mayıs'ta Ankara-Konya, 23-24 Mayıs'ta Ankara-Eskişehir'de gar ve istasyonlar arasında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağı belirtildi.

Mücadelede kullanılan ilaçların insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"16.05.2023-24.05.2023 tarihlerinde Ankara-Konya, Ankara-Eskişehir-Alifuatpaşa arası gar, istasyon ve saydinglerde otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacaktır. Belirtilen demir yolu hat kesimleriyle istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. Demir yolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren 10 gün boyunca, vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerinde bulunmamaları önemle duyurulur."

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