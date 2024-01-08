TCDD'nin torpilli kiracıları kiradan para kazandı. Bu kiraya böyle bir iş yeri yok. Sayıştay ortaya çıkardı

Kaynak: Haber Merkezi
TCDD'nin torpilli kiracıları kiradan para kazandı. Bu kiraya böyle bir iş yeri yok. Sayıştay ortaya çıkardı
Sayıştay’ın ortaya çıkardığı rapora göre Erzurum’da bir iş insanı TCDD’den kiraladığı iş yerlerini 13 yıldır başkalarına kiraya vererek elini dahi kaldırmadan yılda 2 milyon lirayı kiradan kazanıyor.

Birgün’ün haberine göre, Sayıştay’ın raporunda TCDD’nin torpilli kiracısı ortaya çıktı. Erzurum’da bir kişi TCDD’den kiraladığı iş yerlerini 13 yıldır başkalarına kiraya vererek yılda 2 milyon lira para kazanıyor.

CHP’nin Çorum Milletvekili olan Mehmet Tahtasız Sayıştay raporunda ortaya çıkan usulsüzlüğü yazılı bir şekilde dile getirdi.

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TCDD’nin bir iş adamına 28 yıldır kiraladığı taşınmazı, iş adamı 13 yıldır başkalarına kiralayarak kiradan para kazandığı ortaya çıktı.

İş insanının bu sayede yıllık 2 milyon liradan fazla kazandığı da belirlendi.

Öne sürülen iddiaya göre Devlet Demiryolları Erzurum’da yer alan 7 bin 327 metrekarelik bir iş yerini yap-işlet-devret yolu ile 1996 yılında bir iş insanına kiraladı.

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Yapılan anlaşmada 2011 yılında TCDD’ye teslim edilmesi gereken iş yerinin alt kiracıya verme hakkı elde tutularak 10 yıl daha aynı kişide kalması üzerine karar alındı.

İş yerinin kiralayan iş adamı da bu iş yeri binalarını 3 farklı iş yerine kiraladı.

3 iş yeri için 2022 yılında aylık 330 bin lira kira bedeli alındı.

Fakat asıl gündem olan ise TCDD kiracısı 2022 yılında 330 bin lira kira kazanırken TCDD’ye aylık 157 bin lira kira bedeli ödedi.

Bu sayede TCDD binasını kiralayan iş adamı aylık 173 bin lira, yıllık ise 2 milyon 76 bin lira para kazandı.

Bu duruma tepki gösteren CHP’li milletvekili Mehmet Tahtasız yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kiracıyla yapılan sözleşmenin 31 Aralık 2031 tarihine kadar devam edeceği hesaba katıldığında idarenin taşınmazları üzerinden kiracının hiçbir işlem tesis etmeden elde edeceği gelir, yıllar boyu devam edecek ve artacaktır.

Öte yandan TCDD her yıl milyarlarca lira zarar ediyor. 2022 yılında da 6 milyar 386 milyon gibi dev bir zarar açıkladı. Bir taraftan zarar edeceksiniz diğer taraftan devletin mallarını birilerine yok pahasına peşkeş çekeceksiniz. Biz bunların takipçisi olacağız. KİT Komisyonu’nda hesabını soracağız”

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