TCG Anadolu Kocaeli'de ziyarete açıldı

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla İzmit Körfezi'nde ziyaretçilerle buluştu.

KAYNAK: AA
TCG Anadolu Kocaeli'de ziyarete açıldı

TCG Anadolu, İzmit Körfezi'ne demirledi. Helikopter ve uçak taşıma kabiliyetine sahip ilk çok maksatlı amfibi gemisi TCG Anadolu, ziyaretçilerini ağırladı.

TCG Anadolu'yu görmek için 1 Mart Vapur İskelesine gelenler, saat 13.00'den itibaren güvenlik kontrolünden geçti. TCG Anadolu'yu görmek için yoğunluk oluşturanlar, açıkta demirleyen gemiye vapurlarla taşındı.

"TCG ANADOLU ÇOK MODERN"

Kıbrıs gazisi Ekrem İşçioğlu (74), bugün hayatının en güzel günü olduğunu dile getirerek, "Bu gemiyi yapandan, yaptırandan Allah razı olsun. TCG Anadolu çok modern bir gemi. Ordumuza hayırlı olsun." dedi.

Emekli polis memuru Yavuz Demircan (50) ise TCG Anadolu'yu gururla gezdiklerini kaydetti.

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