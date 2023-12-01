TCG Anadolu Kocaeli’nde

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu Kocaeli’nde ziyarete açıldı.

KAYNAK: AA
TCG Anadolu Kocaeli’nde

Helikopter ve uçak taşıma kabiliyetine sahip ilk çok maksatlı amfibi gemisi TCG Anadolu'yu görmek için 1 Mart Vapur İskelesine gelenler, saat 13.00'den itibaren güvenlik kontrolünden geçti.

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TCG Anadolu'yu görmek için yoğunluk oluşturanlar, açıkta demirleyen gemiye vapurlarla taşındı.

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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, gazetecilere, TCG Anadolu'yu gözleri yaşararak gezip incelediğini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve donanmanın geldiği seviyeyi görmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

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Yavuz, TCG Anadolu'nun Türkiye Yüzyılı'nın bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, herkesi 6 Aralık'a kadar İzmit Körfezi'nde kalacak gemiyi ziyaret etmeye çağırdı.

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