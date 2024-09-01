TCG GÖKSU fırkateyninde iniş-kalkış eğitimi! SAT personeli de katıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Deniz Görev Grubu görevine iştirak etmekte olan TCG GÖKSU fırkateynimiz, 22 ve 28 Ağustos 2024 tarihlerinde Libya açıklarında SAT personelinin de katılımıyla helikopter iniş/kalkış eğitimleri icra etti." bilgisine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Görev Grubu görevine katılan TCG GÖKSU fırketeyninde Libya açıklarında helikopter iniş/kalkış eğitimlerinin yapıldığını duyurdu.
Türk Deniz Görev Grubu görevine iştirak etmekte olan TCG GÖKSU fırkateynimiz, 22 ve 28 Ağustos 2024 tarihlerinde Libya açıklarında SAT personelinin de katılımıyla helikopter iniş/kalkış eğitimleri icra etti.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/wMqmp4SDyL— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 1, 2024
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