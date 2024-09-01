TCG GÖKSU fırkateyninde iniş-kalkış eğitimi! SAT personeli de katıldı

Düzenleme: Kaynak: AA
TCG GÖKSU fırkateyninde iniş-kalkış eğitimi! SAT personeli de katıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Görev Grubu görevine katılan TCG GÖKSU fırketeyninde Libya açıklarında helikopter iniş/kalkış eğitimlerinin yapıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Deniz Görev Grubu görevine iştirak etmekte olan TCG GÖKSU fırkateynimiz, 22 ve 28 Ağustos 2024 tarihlerinde Libya açıklarında SAT personelinin de katılımıyla helikopter iniş/kalkış eğitimleri icra etti." bilgisine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Görev Grubu görevine katılan TCG GÖKSU fırketeyninde Libya açıklarında helikopter iniş/kalkış eğitimlerinin yapıldığını duyurdu.

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