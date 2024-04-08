TCG Kınalıada, Ertuğrul Fırkateyni anısına uzak doğu'ya yola çıktı

TCG Kınalıada, 4,5 ay sürecek seyrinde 20 ülkeye demirleyecek.

Ertuğrul Fırkateyni, 1889'da Türkiye ve Japonya arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla yola çıkmış, ancak dönüş yolunda kayalıklara çarparak batmıştı. Bu olayın 134. yılında, TCG Kınalıada, 'Türkiye ve Japonya Arasındaki İlişkilerin Tesisi'nin 100. Yıldönümü' ve 'Ertuğrul Fırkateyni'nin Japonya Seyri'nin 134'üncü Yıldönümü' kapsamında benzer bir rotayı izleyerek Japonya'ya hareket etti. 4,5 ay sürecek seyahati boyunca TCG Kınalıada, 20 ülkeyi ziyaret edecek.

TCG Kınalıada'nın ilk durağı, Suudi Arabistan'ın Cidde kenti olacak. Ardından rotası, Cibuti, Somali, Maldivler, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Tayland, Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore ve Japonya'nın çeşitli kentlerini kapsayacak. Seyahat boyunca Filipinler, Singapur, Sri Lanka, Hindistan, Umman, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve Ürdün limanları da ziyaret edilecek ve Türk şehitliklerinde anma törenleri düzenlenecek.

Törende konuşan TCG Kınalıada Komutanı Deniz Yarbay Serkan Doğan, Ertuğrul Fırkateyni'nin tarihi seyrini anlattı ve geminin Japonya'daki anıtı hakkında bilgi verdi. Ayrıca, TCG Kınalıada'nın sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle Türk Deniz Kuvvetleri'ni temsil edeceğini vurguladı.

TCG Kınalıada, denizcilik tarihinde önemli bir yere sahip olan Ertuğrul Fırkateyni'nin anısını yaşatırken, aynı zamanda Türk Deniz Kuvvetleri'nin gücünü ve Türk savunma sanayisinin başarılarını dünya geneline gösterecek.