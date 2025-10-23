Dün, dar bir aralıkta hareket eden dolar/TL kuru, önceki kapanışının hemen üzerinde, 41,9754'ten günü sonlandırdı. Dolar/TL, bugün saat 09.40 itibarıyla, yatay bir seyirle 41,9840 seviyesinde yer alıyor. Aynı dakikalarda avro/TL ise yüzde 0,6 oranında yükselerek 48,8080'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 artışla 56,1690 seviyesinden alıcı buluyor.

Dolar endeksi de önceki kapanışın hemen üzerinde 99 seviyesinde hareket ediyor.

PİYASADA TİCARET GERİLİMİ VE YAPTIRIM ENDİŞESİ

ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin yanı sıra, ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar uygulayacağına dair açıklamalar varlık fiyatlarının yönünü belirleyen temel unsurlar arasında bulunuyor.

Analistler, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararının yanı sıra, tüketici güven endeksi ve haftalık para ve banka istatistiklerinin piyasalar tarafından yakından izleneceğini belirtiyor. Yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de ikinci el konut satışları verileri takip edilecek. ABD'de bugün kamu kurumlarına ait açıklanması planlanan verilerin federal hükümetin kapalı olması nedeniyle erteleneceği de dile getirildi.

BEKLENTİ ANKETİ: 100 BAZ PUAN FAİZ İNDİRİMİ

Öte yandan, piyasaların tüm dikkatleri bugün açıklanacak TCMB'nin faiz kararına odaklanmış durumda. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,50'ye çekmesini öngörüyor.