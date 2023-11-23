TCMB yatırım taahhüt edene avans kredisi verecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Yatırım taahhütlü avans kredisi uygulama çerçevesini yeniden yapılandırdı. Yatırım tutarı en az 1 milyar lira olan projelere avans kredisi verilecek. 10 yıl vadeli kredilerin faiz oranı yüzde 15-30 aralığında olacak.

KAYNAK: Haber Merkezi
TCMB yatırım taahhüt edene avans kredisi verecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB), Yatırım Taahhütlü Avans Kredilerine İlişkin yapılan duyuruda şunlar kaydedildi;

Yatırım taahhütlü avans kredisi (YTAK) uygulama çerçevesi yeniden yapılandırılmıştır. Yatırım taahhütlü avans kredisi yeni uygulama çerçevesine göre; firmaların yatırım projeleri için alacakları Teknoloji/Strateji puanı dikkate alınarak, toplam yatırım tutarı en az 1 milyar Türk lirası olan yatırım projelerine aracı bankalar kanalıyla YTAK tahsis edilebilecektir.

Azami 10 yıl vadeli olarak kullandırılacak kredilerin faiz oranı; Teknoloji/Strateji puanı, yatırım kapsamında yurtdışından sağlanan finansman oranı, finansal sağlamlık değerlendirmesine bağlı olarak yüzde 30 ile yüzde 15 aralığında belirlenecektir.

Yeni YTAK programına yıllık 100 milyar Türk lirası limit tahsis edilmiştir. Program kapsamında 3 yıl boyunca toplam 300 milyar Türk lirası limit tahsis edilmesi planlanmaktadır.

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