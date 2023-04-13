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Merkez Bankası'nın yine düştü. 121 Milyar dolara düştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 7 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 320 milyon dolar azalarak 121 milyar 103 milyon dolara geriledi.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 16:02
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TCMB'nın rezervleri 121 milyar dolara geriledi

Merkez Bankası'nın yine düştü. 121 Milyar dolara düştü
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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 7 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 756 milyon dolar azalışla 68 milyar 491 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 31 Mart'ta 70 milyar 247 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri ise 436 milyon dolar artarak 52 milyar 176 milyon dolardan 52 milyar 612 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 7 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 320 milyon dolar azalışla 122 milyar 423 milyon dolardan 121 milyar 103 milyon dolara indi.

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