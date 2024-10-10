TD Bank suçlu bulundu: CEO özür diledi

Kanada'nın en büyük bankalarından biri olan TD Bank, uyuşturucu kartelleri ve diğer suçlulara yüzlerce milyon dolarlık yasadışı fon transferi gerçekleştirme imkanı sağladığı gerekçesiyle ABD'de 3 milyar dolardan fazla ceza ödemeyi kabul etti ve suçlu bulundu. ABD'li savcılar, bankanın yaklaşık on yıl boyunca para aklama önlemlerinin yetersiz olduğunu ve çalışanların günlük 1 milyon dolarlık nakit yatırımlar gibi açık kötüye kullanım durumlarını rapor etmelerine rağmen herhangi bir önlem almadığını bildirdi.

BANKA BÜYÜME KISITLAMASIYLA KARŞI KARŞIYA

TD Bank, ABD'deki büyümesi üzerinde kısıtlamalarla karşılaşacak ve anti-para aklama yasası çerçevesinde en büyük ceza ile yüzleşecek. Bankanın CEO'su Bharat Masrani, bu başarısızlıklar için "tam sorumluluk" aldıklarını belirterek, durumu aşmak için gereken yatırımların ve değişikliklerin yapılacağını ifade etti. Masrani, bankanın anti-para aklama programını gözden geçirmek için 700'den fazla yeni uzman personel aldıklarını açıkladı.

Suçlular İçin Kolay Hedef

ABD Adalet Bakanlığı, TD Bank'ın "suçlular için kolaylık sağladığını" ve bu nedenle suçlu bulunduğunu belirtti. Bankanın, 2018 yılı itibarıyla ağındaki işlemlerin %90'ından fazlasını izleyemediği, bu durumun çalışanlar arasında esprilere bile konu olduğu ifade edildi. Bankanın bir müşteri aracılığıyla 470 milyon doların üzerinde uyuşturucu gelirini akladığı ve bu süreçte bankanın personeline rüşvet verildiği bildirildi. TD Bank, 27.5 milyondan fazla müşteriye hizmet veren Kuzey Amerika'nın en büyük altıncı bankası konumundadır. Hisse senetleri bu haberle birlikte %6 değer kaybetti.