TeacherX İngiltere Küresel Eğitim Teknolojileri Ödüllleri finalinde 'Dünyanın En İyileriyle Birlikte'

TeacherX, dünyanın farklı yerlerinden gelen finalistlerle birlikte, 25 Ocak’ta İngiltere’de gerçekleşecek BETT Show Arena’da olacak.

2020 yılında Türkiye’nin en profesyonel öğretmen eğitimi platformu olarak yola çıkan TeacherX, dünyanın en büyük eğitim teknolojileri fuarı BETT (British Educational Training and Technology) Show Londra’da, Türkiye’ye gurur yaşatıyor. TeacherX, Küresel Eğitim Teknolojileri Ödüllerinde Avrupa 2.’si olarak finale kaldığı BETT Show’da, dünyanın farklı yerlerinden gelen finalistlerle birlikte 25 Ocak’ta BETT Arena’da yerini alacak.

ERGÜL: BU GURUR HEPİMİZİN

TeacherX’in kurucusu Dr. Işıl Boy Ergül, “Birçok farklı alandaki uzman akademisyen ve eğitmenlerden oluşan kadromuz ile tüm öğretmenlere istedikleri yerde ve zamanda eğitim alma fırsatı sunuyoruz. TeacherX platformu, ilk 3 yılında Türkiye’den ve dünyadan 20 binden fazla öğretmenin mesleki gelişimine katkıda bulundu.

Eğitim sisteminin en güçlü aktörü olan öğretmenler için yaşam boyu öğrenmeyi odağına alan ve mesleki gelişimlerinin sürdürülebilir olması ilkesiyle yola çıktığımız yeni nesil öğretmen eğitim platformu TeacherX ile ülkemiz adına gurur duyduğumuz bir dönemi yaşıyoruz. Değerli eğitmenlerimiz ve TeacherX’li okullarımız ile öğretmenlerimizin mesleki gelişimine yapılan yatırımın ne denli önemli olduğunu tüm dünyaya daha güçlü bir sesle duyurduk. En prestijli platformlarda duyurmaya da devam edeceğiz. Bu büyük gurur, hepimizin” diyerek yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

Ülkemizi TeacherX öğretmen eğitimi platformunun temsil edeceği BETT Show, 1985‘ten bu yana her yıl Londra’da düzenleniyor ve eğitimi dönüştürerek daha iyi bir gelecek yaratmayı hedefliyor. Eğitimi dönüştürebilecek insanları, fikirleri, uygulamaları bir araya getiren fuarda Microsoft, Intel, Google gibi dünyaca ünlü firmaların da stantları yer alıyor. Fuarda ayrıca eğitim ve teknoloji alanında seminerler, çalıştaylar ve paneller gerçekleştiriliyor.

TEACHERX’İ ULUSLARARASI BİR ÜRÜN HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ”

Yapay zeka tabanlı seslendirme teknolojisinden faydalanarak TeacherX’i uluslararası bir ürün haline getirmek istediklerini belirten Dr. Işıl Boy Ergül, “Öncelikli amacımız, sistemi Türkiye’de yaygınlaştırıp daha çok öğretmene ulaşarak, toplumsal gelişimimizi desteklemekti. Güçlü teknik alt yapımız sayesinde, bugün dünyanın herhangi bir ülkesine uzman eğitmenlerden oluşan kadromuzla hizmet verebiliyoruz. İngiltere’de kurduğumuz şirket ile de yurt dışındaki çalışmalarımıza ilk adımı attık.

ETZ’DE BU KEZ “KOLEKTİF ZEKA” KONUŞULACAK

TeacherX’in kurucusu Dr. Işıl Boy Ergül’ün Türkiye'ye kazandırdığı, eğitim dünyasının öncü etkinliği Eğitim Teknolojileri Zirvesi (ETZ) ise bu yıl da eğitim teknolojileri alanında dünyanın dört bir yanından gelen uzmanları, düşünce liderlerini, sektörün öncü isimlerini ve binlerce öğretmeni bir araya getirmeye hazırlanıyor. Eğitim Teknolojileri Zirvesi (ETZ), bu yıl 2 Mart 2024 Cumartesi günü, "Kolektif Zeka" temasıyla Radisson Blu Hotel Şişli’de, 11. defa düzenlenecek.

"Eğitim bir ekosistemdir, diğer bütün sistemlerle değer ve anlam üretir” mottosuyla, öğretmenlerin üretkenliklerinin artırılması ve yaratıcılıklarının gelişmesi için ilham kaynağı olmayı amaçlayan Eğitim Teknolojileri Zirvesi, yenilikçi eğitim metotları ve son teknolojik gelişmeler hakkında bilgi ve deneyim paylaşımı yapma fırsatı sunuyor. Katılımcılar bu yılki zirvede de uzman sunumları, paneller ve en güncel atölyelerle interaktif bir öğrenme deneyimi yaşayacaklar.

ETZ'nin Koordinatörü Dr. Işıl Boy Ergül, ETZ’nin eğitim ve teknoloji alanındaki yenilikleri ve ilerlemeleri keşfetmek için mükemmel bir platform olduğunu belirterek, “Bu yıl 'Kolektif Zeka' temasını ele alarak, yeni eğitim metotlarını ve teknolojik gelişmeleri deneyimleme fırsatı sunuyoruz. ETZ, katılımcılarına bilim ve teknoloji ile şekillenen bir gelecek için ortak düşünme ve çözüm üretme imkanı veriyor. Herkesi, bu yenilikçi ve ilham verici ortamda bizimle birlikte olmaya davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.

ULUSLARARASI KONUŞMACILAR

Bu yılki zirvenin öne çıkan konuşmacıları arasında University College London’dan Öğrenme ve Yapay Zeka Profesörü Mutlu Çukurova ile Türkiye'den Prof. Dr. Soner Yıldırım, Dr. Özgür Bolat, Dr. Kerem Dündar, Hülya Mutlu, Polat Doğru, Doç. Dr. Emre Er, Doç. Dr. Gaye Defne Ceyhan, Dr. Burak Karabey, Elvan Tongal, İnanç Ayar, Uğur Mert, Dr. Zeynep Aydın ve Özlem Bilge gibi değerli isimler yer alıyor. Ayrıca Amerika, Finlandiya, Estonya ve Kazakistan’dan eğitim teknolojileri alanında önde gelen isimler de etkinlikte konuşmacı olarak yer alacak.

EĞİTİMDE TEKNOLOJİK GELİŞMELERE ELEŞTİREL BAKIŞ

Zirve, her yıl olduğu gibi bu yıl da eğitim ve teknoloji dünyasını bir araya getirmekte öncülük edecek. www.etz.com.tr adresinden kaydolunan Eğitim Teknolojileri Zirvesi’nde; katılımcılara üretkenlik, yaratıcılık ve gelişimlerine ilham kaynağı olacak ve çeşitli içerikler sunulacak. Zirve bu içerikleriyle, eğitimin diğer bütün sistemlerle değer ve anlam üretmesinden yola çıkılarak “kolektif zeka” boyutunda sürdürülebilir hedefler ve önceliklerin konuşulacağı, dijital dünyanın yol haritasına ışık tutan bir program olacak.

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DR. IŞIL BOY ERGÜL HAKKINDA

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nde, yüksek lisansını Eğitim Teknolojileri üzerine Manchester Üniversitesi’nde, doktora eğitimini ise Bahçeşehir Üniversitesi’nde Eğitim Teknolojileri üzerine tamamlamıştır.

2006 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlayan ERGÜL, 2012 yılından itibaren de öğretmenlere eğitimler veren İngiltere’nin en ünlü okullarından Pilgrims Teacher Training bünyesinde, İngiltere Kent Üniversitesi’nde yaz aylarında Eğitim Teknolojileri Eğitmeni olarak görev almıştır. Türkiye’de 40’a yakın okul ve üniversitede, yurt dışında ise İngiltere, İskoçya, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ve İspanya gibi ülkelerde eğitim teknoloji eğitimleri vermiştir.

2013-2014 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Yönetim Rektör Yardımcısı Bilişim Danışmanı olarak da görev yapan Işıl BOY ERGÜL, 2014 yılında Eğitim Teknolojileri Zirvesi’nin kurucu koordinatörlüğünü üstlenmiştir.

02 Mart 2024’te 11. kez düzenlenecek olan zirve, alanında uzman yerli ve yabancı konuşmacıları bir araya getirerek çeşitli panel ve çalıştaylara ev sahipliği yapmaktadır. Zirvenin hedefi katılımcıları yeni eğitim yaklaşımları ve teknolojik yeniliklerden haberdar ederek onların bu alanlarda çeşitli uygulamalar deneyimlemelerini sağlamak, aynı zamanda üretkenliklerinin arttırılması ve yaratıcılıklarının gelişmesi için onlara ilham kaynağı olmaktır.

2015 yılında Apple Seçkin Eğitmeni seçilen ve 2023 yılında Kadınları Güçlendirme Konseyi’nin (WE Convention), “İlham Veren Kadın Rol Modeller” etkinliğinde Elon Musk’ın annesi, girişimci ve yazar Maye Musk ile aynı konferansta konuşan Dr. ERGÜL, 2020 yılında Türkiye’nin en profesyonel öğretmen eğitimi platformu olan TeacherX’i, 2023 yılında öğrenciler için blokzincir tabanlı sertifika yönetim sistemi CertifiX’i kurmuştur. Işıl Boy Ergül, evli ve bir çocuk annesidir.