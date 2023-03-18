﻿Tebbet suresinin Türkçe anlamı nedir?

Tebbet suresi Mekke'de inmiştir. Tebbet suresi 5 ayetten oluşmakta olup Tebbet, "kurusun" manasına bedduadır ve Ebu Leheb hakkında inmiştir. Zira o, eziyet etmek kastıyla Resûlullah'ın yoluna gizlice diken koymuş, bu işte kendisine karısı da yardım etmişti.

Tebbet sueresi "Mesed sûresi" diye de anılmaktadır.

TEBBET SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

1- Ebu Leheb'in elleri kurusun (yok olsun o), zaten yok oldu ya.

2- Ne malı ne de kazandığı onu kurtaramadı.

3- (O), alevli bir ateşe girecektir.

4- Karısı da odun hamalı olarak (onunla beraber girecektir).

5- Boynunda da hurma lifinden bir ip olacaktır.