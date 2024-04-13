Techno Women Orta Asya Forumu bu sene Astana'da yapılacak

Kaynak: The Astana Times
Techno Women Orta Asya Forumu bu sene Astana'da yapılacak
17-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Technowomen Orta Asya Forumu'na Astana Uluslararası Finans Merkezi (AIFC) ev sahipliği yapacak.

Techno Women, teknolojide kadın topluluğunu desteklemek, kadınlar arasında girişimciliği teşvik etmek ve kadınları ve kız çocuklarını STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) alanlarına katılmaları için güçlendirmek amacıyla teknoloji endüstrilerinde çalışan kadınları bir araya getiren bir sivil toplum kuruluşudur.

Forum, deneyim ve bilgi paylaşımı için interaktif atölye çalışmaları ve ağ kurma oturumlarını içerecek.

Tartışma grupları Orta Asya ülkelerinde yapay zeka (AI) kullanımında teknolojik bağımsızlık ve liderlik elde etmek için uzmanlardan oluşan profesyonel bir topluluk oluşturmaya odaklanacak. Katılımcılar yapay zeka endüstrisinin mevcut durumunu değerlendirecek ve verimli teknolojik çözümlerle çağın toplumsal ve ticari zorluklarını ele almak için en uygun uygulamaları ortaya çıkarmaya çalışacak.

İlk gün, hükümet temsilcileri, milletvekilleri ve yabancı konukların katılımıyla yapay zekanın fırsat ve risklerine adanmış bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilecek. İkinci gün, Kazakistan Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Havacılık ve Uzay Sanayi Bakanı Bagdat Mussin, Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanı ve Ulusal Kadın, Aile ve Demografi Politikası Komisyonu Başkanı Aida Balayeva ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri Dorin Bogdan-Martin birer konuşma yapacak.

Ana panelde ise Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Özbekistan ve Tacikistan'dan temsilciler görüşlerini paylaşacak.

Forumun son günü ödül töreni, ustalık sınıflarının bildirisi ve Techno Women mentorluk programının tanıtı ile Culture Tech Projeleri'nin sunumlarıyla sona erecek.

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