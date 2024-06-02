TED Ankara Kolejliler Basketbol Takımı enerjisini Europower'dan alacak

Kaynak: Haber Merkezi
TED Ankara Kolejliler Basketbol Takımı enerjisini Europower'dan alacak

Europower, Türkiye Basketbol Liginde mücadele edecek olan Ted Ankara Kolejliler A Erkek Basketbol Takımına 2024-25 sezonunda forma sponsoru oldu.

Europower fabrikasında gerçekleştirilen imza töreninde Girişim Elektrik ve Europower Yönetim Kurulu ve idarecileri ile TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü Yönetim Kurulu hazır bulundu. İmza töreni ve basın toplantısında TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Kerem Mağdenli "Ankara'nın ve Türkiye'nin köklü spor kulübü olarak enerjimizi Europower'dan alarak ligi üst sıralarda tamamlayacaklarını" ifade etti ve teşekkürlerini sundu.

Europower Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Behiç Harmanlı ise "Ankara firması olarak TED gibi önemli bir camiaya destek vermekten gurur duyduklarını ve önümüzdeki süreçlerde sponsorluk imkanları artırmayı hedeflediklerini" belirtti.

TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü Yönetim Kuruku Üyesi ve Basketbol Şube Sorumlusu Sn. Kerem Eren "Özellikle son iki yılda gösterilen ivmenin bir üst seviyeye taşınması için basketbolda geleceğe yönelik planlamaların yapıldığını ve Ankara'nın köklü basketbol markası olarak takımın hak ettiği yerlere kısa sürede geleceğini" belirtti. TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Soner Gökten ise "TED'e destek vermek niyetinde olduğunu ifade eden çok değerli Ankara firmaları var, Europower ise gerek kurumsal kalitesi ve gerekse de vizyonuyla bize müthiş bir güç katacak, kendilerine müteşekkiriz. Görüşme yürütülen diğer sponsorlarımızda yakın zamanda açıklanacak" dedi.

Karşılıklı atılan imzalardan sonra şeref formaları teslimleri yapıldı. Europower Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Behiç Harmanlı'ya, Europower Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ali Gökhan Öztürk'e, Europower Yönetim Kurulu Üyesi Ramin Malek'e ve Europower Finans Direktörü Özkan Akman'a formaları takdim edildi.

Son Haberler
Amanda yine yaptı yapacağını. Biri bu kadını durdursun Magazin
Amanda yine yaptı yapacağını. Biri bu kadını durdursun
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı Yerel Haberler
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Servis aracı kaza yaptı: 1 ölü 7 yaralı Gündem
Servis aracı kaza yaptı: 1 ölü 7 yaralı
159 yıllık mektep kütüphane oluyor Kültür Sanat
159 yıllık mektep kütüphane oluyor
Özgür Özel: CHP'li olup başarısızlık için çalışanlar oldu Gündem
Özgür Özel: CHP'li olup başarısızlık için çalışanlar oldu
Küçükçekmece’de çöken binanın sahibi gözaltına alındı Gündem
Küçükçekmece’de çöken binanın sahibi gözaltına alındı