TED Ankara Kolejliler Basketbol Takımı enerjisini Europower'dan alacak

Europower fabrikasında gerçekleştirilen imza töreninde Girişim Elektrik ve Europower Yönetim Kurulu ve idarecileri ile TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü Yönetim Kurulu hazır bulundu. İmza töreni ve basın toplantısında TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Kerem Mağdenli "Ankara'nın ve Türkiye'nin köklü spor kulübü olarak enerjimizi Europower'dan alarak ligi üst sıralarda tamamlayacaklarını" ifade etti ve teşekkürlerini sundu.

Europower Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Behiç Harmanlı ise "Ankara firması olarak TED gibi önemli bir camiaya destek vermekten gurur duyduklarını ve önümüzdeki süreçlerde sponsorluk imkanları artırmayı hedeflediklerini" belirtti.

TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü Yönetim Kuruku Üyesi ve Basketbol Şube Sorumlusu Sn. Kerem Eren "Özellikle son iki yılda gösterilen ivmenin bir üst seviyeye taşınması için basketbolda geleceğe yönelik planlamaların yapıldığını ve Ankara'nın köklü basketbol markası olarak takımın hak ettiği yerlere kısa sürede geleceğini" belirtti. TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Soner Gökten ise "TED'e destek vermek niyetinde olduğunu ifade eden çok değerli Ankara firmaları var, Europower ise gerek kurumsal kalitesi ve gerekse de vizyonuyla bize müthiş bir güç katacak, kendilerine müteşekkiriz. Görüşme yürütülen diğer sponsorlarımızda yakın zamanda açıklanacak" dedi.

Karşılıklı atılan imzalardan sonra şeref formaları teslimleri yapıldı. Europower Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Behiç Harmanlı'ya, Europower Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ali Gökhan Öztürk'e, Europower Yönetim Kurulu Üyesi Ramin Malek'e ve Europower Finans Direktörü Özkan Akman'a formaları takdim edildi.