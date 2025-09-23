Tedesco'dan Mourinho'ya gönderme: İşler iyi olsaydı...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'e konuk olacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ve savunma oyuncusu Milan Skriniar, maçın oynanacağı Maksimir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

"HİÇBİR ZAMAN UZAĞI DÜŞÜNMEM"

Zagreb ile oynanacak maçın güzel olacağını belirten İtalyan teknik adam, "Fenerbahçe teknik direktörü olduğunuz zaman hedefiniz her turnuvada maksimumu gerçekleştirmektir. Ancak benim felsefem şudur: Hiçbir zaman uzağı düşünmem, çünkü çok uzağı düşünürseniz bir adımı atlama riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Bu turnuvayı çok seviyorum. Daha önce Leipzig ile yarı final oynamıştık. Bu turnuvada maça çıkacak olmaktan dolayı çok mutluyum" diye konuştu.

Daha önce çalıştığı kulüplerde de baskı yaşadığını aktaran Tedesco, "Burayı, Spartak Moskova ve Schalke ile kıyaslayabilirim. Ben baskıya alışkınım. Aslında ihtiyacım olan şey bu baskıyı ve tutkuyu hissetmek. Çünkü siz bunu yaptığınız zaman çok fazla insanı mutlu edebiliyorsunuz. Ben de zaten bu yüzden bunu yapmayı seviyorum" ifadelerini kullandı.

"GEÇMİŞİ YARGILAYAMAM"

Tedesco, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Bu sezonki Şampiyonlar Ligi maçlarında burada değildim. Buraya geleli 14 gün oluyor. Geçmişte ne oldu, bunu yargılayamam ama bu turnuva daha iyi olur diyemem. Şampiyonlar Ligi maçı oynasaydık ben ve oyuncularım üzülmezdik. Her zaman maksimumu istiyoruz. Avrupa Ligi'nde seviye her zaman üst düzey. Bu turnuvayı seviyorum. Bu turnuvada olmaktan dolayı mutluyum."

"EVET PROBLEMİMİZ VAR"

Domenico Tedesco, takımının istediği seviyeden uzak olduğunu vurguladı.

Bahane aramadıklarını belirten genç teknik adam, "İstediğim seviyeden çok çok uzaktayız. Evet problemimiz var. Bahane olarak söylemiyorum çok fazla antrenman yapma imkanımız olmadı" dedi.

Kasımpaşa maçına değinen Tedesco, "Son maçta iyi bir oyun sergileyemedik. İyi diziliş sergileyemedik. Son maçlarda çok fazla top kaybettik. Çok fazla ikili mücadele kaybettik. Hatta daha da kötüsü ikili mücadeleye girmedik bile. Ekibimin ve benim işim bunu çözmek" diye konuştu.

"ÇOK FAZLA İŞİMİZ VAR"

"Son dönem zorlu geçti. Dün gece benzin istasyonuna dondurma almaya gittik. Bu da ne kadar yoğun çalıştığımızı gösteriyor" diyen Tedesco, "Çok fazla işimiz var. Çok fazla analiz yapıyoruz. Oyunculara dürüst oluyoruz. Bunu saklamaya gerek yok. Adımlar atmamız gerek. İstediğimiz gibi oynamak için çok çalışmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Dinamo Zagreb'i analiz ettiklerini anlatan Tedesco, "Futbol oynamak isteyen, cesur ve ofansif bir takım. 4-3-3 oynuyorlar. Bence çok iyi bir iş çıkarıyorlar. Onları tebrik ediyorum" dedi.

"AMERİKA'YI YENİDEN KEŞFETMİYORUM"

Ligde Trabzonspor karşısında iyi denebilecek bir performans sergilediklerini belirten Domenico Tedesco, şunları söyledi:

"Trabzonspor'a karşı kazandık, çok baskı vardı. İkinci maçımızda iyi değildik ama kazanmaya çok yakındık. Üçüncü maçımızda çok kötüydük. Bu bir gerçek. Bazen yukarı çıkmak için aşağıya inmeniz gerekiyor. Başlangıçta işler iyi olsaydı teknik adam değişikliğine gerek kalmazdı. Problemler var.

Ben Amerika'yı yeniden keşfetmiyorum. Bazı problemler var, bu bir gerçek. Bunları çözmek için çalışıyoruz. Kendi oyunumuzu sergilememiz gereken bir süreç. Cesur ve dominant oynamamız gerekiyor. Her zaman böyle oynamalıyız. Bunu uygulamak için adım adım gitmemiz gerekiyor."