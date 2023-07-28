Tefeci operasyonu: 2 gözaltı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ekonomik olarak zor duruma düşen insanlara yüksek faizle para vererek kendilerine haksız kazanç sağlayarak tefecilik yapan şahıslara yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, gerek tanık gerekse müşteki beyanlarının ardından şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda 5 şüpheliyi tespit eden ekipler, 26 Temmuz'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 2'si tutuklanırken, 2'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.