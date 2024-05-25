Tefeciler kameralara yakalandı

Kaynak: AA
Tefeciler kameralara yakalandı

İzmir'de yüksek faizle borçlandırdıkları kişilerden haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 40 şüpheliden 19'u tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen tefecilik soruşturması kapsamında gözaltına alınan 40 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 11'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 19'u tutuklandı, 10'u hakkında adli kontrol kararı alındı.

kamera-kayit.jpg

Öte yandan şüphelilerin mağdurlarla icra müdürlüğünde buluştukları, senet ve icra dosyası imzalattıkları anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de dosyaya eklendi.

İzmir'de 22 Mayıs'ta yaşlı, emekli ve engellilerin de bulunduğu 97 kişiyi yüksek faizle borçlandırdıkları ve yaklaşık 12 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri suçlamasıyla 40 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Son Haberler
Ankara'nın kuzey ve batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı Gündem
Ankara'nın kuzey ve batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı
Kırmızı ışıkta geçen minibüse otomobil çarptı Yaşam
Kırmızı ışıkta geçen minibüse otomobil çarptı
Otobüs şoförü kaplumbağayı ezilmekten kurtardı Gündem
Otobüs şoförü kaplumbağayı ezilmekten kurtardı
Kabus geri döndü. 2 kişi öldü Sağlık
Kabus geri döndü. 2 kişi öldü
Erdoğan Afrika Birliği Örgütü'nün kuruluş yıl dönümü ile Afrika Günü'nü kutladı Gündem
Erdoğan Afrika Birliği Örgütü'nün kuruluş yıl dönümü ile Afrika Günü'nü kutladı
İçişleri Bakanı Yerlikaya trafik denetim verilerini açıkladı Gündem
İçişleri Bakanı Yerlikaya trafik denetim verilerini açıkladı
Galata Kulesi yeniden ziyarete açıldı Yaşam
Galata Kulesi yeniden ziyarete açıldı