Tefecilik operasyonu

Kaynak: İHA
Tefecilik operasyonu
Van’ın Erciş ilçesinde tefecilik operasyonunda 10 adrese baskın yapıldı.

Van’ın Erciş ilçesinde tefecilik operasyonu gerçekleştirildi. 10 adrese yapılan baskında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Konuyla ilgili Erciş Kaymakamlığı açıklama yaptı. Kaymakamalıkça yapılan açıklamada 2 tabanca, 2 şarjör, 63 adet fişek, 6 milyon 975 bin TL değerinde 5 adet çek, 128 adet borçlunun imzası bulunan bilgileri doldurulamayan senet, 59 adet altı imzalı tamamı doldurulmamış senet koçanı alt sureti, 3 adet içerisinde alacak-verecek notları bulunan ajanda, 1 adet tapu, 6 adet cep telefonu ve 2 adet flash belleğin ele geçirildiği belirtildi.

Son Haberler
Marmara Üniversitesinde Filistin'e destek eylemi Gündem
Marmara Üniversitesinde Filistin'e destek eylemi
Acun Ilıcalı 'veda' etti Spor
Acun Ilıcalı 'veda' etti
Polonya Başbakanı: Pamuk eller cebe Dünya
Polonya Başbakanı: Pamuk eller cebe
Emekliyi bayram ettirecek haber. Son kulis bilgisi seyyanen zam miktarı sızdı Memur ve Emekli
Emekliyi bayram ettirecek haber. Son kulis bilgisi seyyanen zam miktarı sızdı
Alex Süper Lig ekibi ile anlaştı Spor
Alex Süper Lig ekibi ile anlaştı
İrfan Can Kahveci'den kara haber geldi. Fenerbahçeliler yıkıldı Spor
İrfan Can Kahveci'den kara haber geldi. Fenerbahçeliler yıkıldı
Altı ay önce siyaseti bırakmıştı şimdi ülkesinin başına geçti Dünya
Altı ay önce siyaseti bırakmıştı şimdi ülkesinin başına geçti