Van’ın Erciş ilçesinde tefecilik operasyonu gerçekleştirildi. 10 adrese yapılan baskında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Konuyla ilgili Erciş Kaymakamlığı açıklama yaptı. Kaymakamalıkça yapılan açıklamada 2 tabanca, 2 şarjör, 63 adet fişek, 6 milyon 975 bin TL değerinde 5 adet çek, 128 adet borçlunun imzası bulunan bilgileri doldurulamayan senet, 59 adet altı imzalı tamamı doldurulmamış senet koçanı alt sureti, 3 adet içerisinde alacak-verecek notları bulunan ajanda, 1 adet tapu, 6 adet cep telefonu ve 2 adet flash belleğin ele geçirildiği belirtildi.