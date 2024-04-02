Tefecilikle suçlanan 3 kişi yakalandı

Kaynak: İHA
Tefecilikle suçlanan 3 kişi yakalandı
Erzincan İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda tefecilik yaptığı iddia edilen 3 kişi jyakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nın Erzincan il merkezinde gerçekleştirdiği operasyon dahilinde iş yerlerinde arama yapılan 3 şahıs adliyeye sevk edildi.

Tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettiği iddia edilen kişilerin işyerlerinde 44 sayfa noter alım satım evrakı, kimlik fotokopisi, 12 adet senet karnesi ibareli kullanılmamış boş senet koçanı, 1 adet senet defteri ibareli kullanılmamış boş defter, 1 adet alacak verecek kağıdı ve 6 adet dijital materyal ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nın operasyonu, Aralık 2023 ayında soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda yapıldığı bildirildi.

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