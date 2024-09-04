İYİ Parti'den teğmenleri hedef alanlara: Tamamının FETÖ ile fotoğrafları var

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı, son dönemde Türk subaylarını hedef alan çevrelere yönelik sert açıklamalarda bulundu.

Cenk Özatıcı, bu kişilerin FETÖ ile bağlantılı geçmişlerine dikkat çekti.

"İNSAN TÜRK OLUR DA NASIL KEMAL PAŞA’DAN TARAF OLMAZ?"

Özatıcı şu önemli değerlendirmeleri yaptı:

"Türk subaylarını hedef alanların tamamının FETÖ ile fotoğrafları olan, FETÖ ile işbirlikçiliği yapmış, Pensilvanya seyyahlığı yapmış FETÖ artıkları olduğunu görüyoruz. İnsan Türk olur da nasıl Kemal Paşa’dan taraf olmaz?"

Disiplinsizlik doğru olmamıştır araştırılması gerekir. AKP'den bir teğmenler açıklaması daha

Özatıcı’nın bu açıklamaları, Türkiye’de FETÖ ile mücadele sürecinde yaşanan gelişmelere dikkat çektiği gibi, Atatürkçü değerlerin ve Türk subaylarının korunmasının önemini bir kez daha gündeme getirdi.