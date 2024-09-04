Teğmenlerin yeni görüntüsü ortaya çıktı

Kara Harp Okulu'nun mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıçlı yemin töreni yarattığı tartışmalarla gündemdeki yerini korurken değişik açıdan çekilen yeni görüntüler de ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan bu yeni görüntüde teğmenlerin yemin yerine koşarak gittikleri daha önce yayılan ilk videodan çok daha kalabalık oldukları göze çaptı. Teğmenlerin koşarak yemin töreninde yer almak için birbirleri ile yarıştıkları görüldü.

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan teğmenlere sahip çıktı

Mezun olan 960 teğmenden 300-400 kadarının slogan attığı belirtilmişti.

Kara Harp Okulu'nda teğmenlerin kılıçlı yemin töreninin farklı bir açıdan çekilen görüntüleri sosyal medyada bir anda yayıldı. B Yüzü isimli Twitter hesabının paylaştığı videoda, yemin eden teğmenlerin sanılandan daha kalabalık olduklarını gözler önüne serdi.

DÖNEM BİRİNCİSİ 'MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ' DİYEREK YEMİN ETTİRMİŞTİ

Kara Harp Okulu'ndan mezun olan genç teğmenlerin, dönem birincisi Ebru Eroğlu öncülüğünde kılıçlarını çekip yemin etmişler attıkları slogan ise Türkiye gündeminin tepesine oturmuştu.

Bu yeminin ardından siyasi liderlerden ardı ardına açıklamalar gelmişti.