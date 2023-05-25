Tehdit, "hamle", operasyon!!!

PKK'nın Maraş depreminden sonra, seçimleri de gerekçe göstererek "eylemsizlik" kararı açıklamasının ardından yürüttüğü strateji "kurt puslu havayı sever" sözünü bir kez daha öne çıkardı...

Çünkü 14 Mayıs seçimi öncesi ve sonrasında, PKK'nın yurt dışındaki birimleri ile yurt içindeki örgüt yapısına yönelik operasyonlarda elde edilen sonuçlar, terör örgütünün 28 Mayıs sonrasına yönelik ürkütücü planlarının işaretlerini de ortaya çıkardı...

PKK'nın yanı sıra, HDP'lilerin de Nisan ayından bu yana, meydanlarda, basın toplantılarında ve röportajlarda dile getirdikleri, "Öcalan serbest kalacak, özerklik uygulanacak, siyasi suçlulara genel af çıkarılacak ve 100 yıllık cumhuriyet dönüştürülecek" şeklindeki açıklamalarının sadece tabanlarına yönelik sıradan bir propaganda olmadığı, aynı zamanda örgüte moral verme amacı taşıdığını gösteren işaretler artıyor...

Devletin yurt içi ve dışındaki operasyonlarında son 6 yıldır büyük darbe alan PKK, Suriye'de ABD desteğiyle ordulaşırken, "eylemsizlik" açıklamalarını da toparlanmaya yönelik manevralar olarak kullandığı tahmin ediliyor...

Nisan ayı başından itibaren yapılan ve önceki gün de devam eden operasyonların sonuçları da, örgütün içte dışta toparlamak için yoğun çaba harcadığını ve şiddet dalgası için yeni bir "hamle" yapacağını kanıtlıyor...

Sadece sınır ötesi operasyonlarda son 6 yılda 17 bin militanı etkisiz hale getirilen PKK'nın, Suriye'de ordulaşmanın yanı sıra yurt içinde de eski gücüne kavuşmak için bir yandan milis gücünü arttırmaya çalıştığı, diğer yandan da eylem hazırlığında olduğu hem İçişleri Bakanlığı, hem de Millî Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarında öne çıkıyor....

MİLİS, PLAN, DEŞİFRE!...

2015-2016 arasında, Diyarbakır ve çevresindeki hendek çatışmalarında yüzlerce güvenlik görevlisinin şehit olmasının ardından PKK'nın ablukaya alındığı biliniyor...

Amanoslar'dan Güneydoğu'ya, Irak'tan Suriye'ye kadar sürdürülen operasyonlar örgütü önemli ölçüde enterne ederken, seçim öncesi duyurulan "eylemsizlik" kararının perde gerisindeki eylemsel çalışmalar da operasyonların sonuçlarıyla deşifre oluyor...

Güvenlik birimleri bir yandan örgüte yurt içinde göz açtırmazken, sınır ötesinde yüzden fazla üst düzey yöneticiyi etkisiz hale getiren operasyonlardan da yeni sonuçlar medyaya yansıyor;

İşte, "PKK/KCK Özel Güç" bünyesinde faaliyet gösteren ve örgütün iletişim altyapısından sorumlu olduğu belirtilen "Rodi" kod adlı Emre Şahin, Irak/Gara'da Nisan ayı ortasında gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirilmişti...

Son iki aydaki kronolojiye bakıldığında, PKK'daki kıpırdamalar fazlasıyla dikkat çekiyor;

17 Nisan'da, Şırnak'ta PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı...

Millî Savunma Bakanı Akar, 22 Nisan'da yaptığı açıklamada, Kuzey Irak'ın Zap bölgesindeki 3 teröristle birlikte, dört günde (Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde) etkisiz hale getirilen PKK'lı sayısının 21 olduğunu açıklamıştı...

24 Nisan'da Van'daki terör operasyonunda 25 zanlı yakalanırken, 25 Nisan'da PKK/KCK'nın "yeni alan" ve "hamle" yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik 21 ildeki operasyonda 126 şüpheli yakalandı...

Şüpheliler arasında, "2017'den bu yana gerçekleştirilen 60'a yakın sokak eyleminin planlayıcıları, örgüte finans sağlayanlar, medya yapılanmasında yer alanlar, bazı avukatlar ve dernek yöneticileri ile Diyarbakır annelerinden 4'ünün evladını dağa götürdüğü tespit edilenler" de bulunuyor.

KAOS İÇİN HAZIRLIK KUŞKUSU!..

Bu arada istihbarat birimleri, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Rakka sorumlularından Mehmet Sarı'yı 25 Nisan'da Suriye- Kamışlı'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi...

PKK/YPG'nin sözde askerî istihbarat sorumlusu Sabri Abdullah ise 30 Nisan'da Suriye'nin kuzeyinde öldürüldü...

PKK'ya operasyonlar 14 Mayıs seçimin ardından daha da yoğunlaştırıldı;

22 Mayıs'ta Ankara merkezli başlatılan terör operasyonunda 19 PKK'lı, 5 de IŞİD yanlısı gözaltına alındı...

23 Mayıs'ta Mardin'de düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı...

Aynı gün Mersin merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini "Ateşin çocukları" olarak adlandırarak sosyal medya üzerinden kaos ve korku oluşturmaya yönelik paylaşımlar yapan 23 şüpheli yakalandı...

Mersin çevresindeki 5 ilde yapılan operasyonda yakalananlar arasında ise PKK yöneticisi Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yapan ve 14 Mayıs'ta Yeşil Sol Parti'nin sandık müşahidinin de bulunduğu belirtildi...

İstanbul'da sosyal medya üzerinden PKK propagandası yapan 10 şüpheli ise dün yakalandı.

Millî Savunma Bakanı Akar da, dün yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini, son bir ayda 126 teröristin öldürüldüğünü söyledi...

Yukarıda sıralanan yakın dönemdeki operasyonların sonuçları ve örgütün geçen hafta 5 güvenlik görevlisini şehit etmesi, PKK'nın "eylemsizlik" kararını sona erdirdiği ve 28 Mayıs sonrasında "şiddeti dayatarak kazanım elde etmek" stratejisine "yeni alan, yeni hamle" adı altında devam edeceğinin işaretleri...

Belli ki yurt içindeki operasyonlardan sonra PKK, Suriye'de de enterne edilmezse, terör gündemde olmak için her yolu denemeye devam edecek... Çok kritik bir seçimle cumhuriyetin 100. yılına gidilirken, terörün halen bu ülke için sorun olması ne kadar da kahredici değil mi?..