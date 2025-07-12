Tehlike çanları çalıyor: Görünmeyen kabus can almaya devam ediyor!

Sivas'ta kene kabusu sürüyor. Bu yıl mart ayından itibaren kene yapışması sonucu ortaya çıkan KKKA nedeniyle ölenlerin sayısı 11'e yükseldi. Son olarak Sivas Merkez ilçeye bağlı Gülpinar köyünde ikamet eden H.A (59) kurtarılamayarak vefat etti.

Hayvancılıkla uğraşan H.A'nın 1 ay önce omzuna yapışan keneyi bir sağlık kuruluşunda çıkarttırdığı, ancak daha sonra rahatsızlandığı öğrenildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde KKKA tanısı konulan H.A, 1 ay süren tedaviye cevap veremedi ve geçtiğimiz gün vefat etti. H.A'nın 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. H.A'nın cenazesi bugün hastane morgundan ailesine teslim edildi.

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