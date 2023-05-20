Tehlike saçıyor. Yumurtayı yıkamadan haşlamayın

Yumurtanın yıkamadan haşlanmasının tehlike saçtığının ortaya çıkması dikkat çekti.

Tehlike saçıyor. Yumurtayı yıkamadan haşlamayın

tv100’de yer alan habere göre; Bağırsak yollarını etkileyen bir bakteri olan salmonella bakterisi, insan ve hayvan bağırsaklarında yaşayan bir bakteri türü olduğu biliniyor. Tavuklarda bulunan bu bakteri yumurtalama yolu ile yumurta kabuğuna geçtiği vurgulandı.

Aralarında tifoyu da barındıran pek çok ciddi hastalığa neden olduğu söylendi.

Salmonella bakterisinin bulaşıp bulaşmadığını anlamanın bazı yolları vardır. Yumurta kabuklarında bulunan bu bakteri türünün bulaşması halinde ateş, ishal, iştah kaybı, kusma, mide bulantısı, kramp şeklinde karın ağrısı, titreme ve dışkıda kan ya da mukus gibi belirtiler ortaya çıkar.

Salmonella bakterisinden korunmak ve sağlıklı bir şekilde yumurta tüketmek için ilk olarak kullanacağınız yumurtaları suyun altında iyice yıkamanız gerekiyor. Yıkanan yumurtaları gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Aynı zamanda yumurtaya dokunduktan sonra ellerin de başka herhangi bir yere dokunmadan hızlıca yıkanması gerekiyor.

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