Dünya her an alarma geçebilir. Tehlikenin adı belli oldu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Ekvator Ginesi'nde toplam 16 Marburg virüsü vakasının tespit edildiğini duyurdu.

Dünya her an alarma geçebilir. Tehlikenin adı belli oldu

AA’nın haberine göre; Ghebreyesus, DSÖ'nün küresel sağlık sorunları gündemiyle gerçekleşen basın toplantısında, değerlendirmelerde bulundu.

Ekvator Ginesi'nde şimdiye kadar tespit edilmiş 16 Marburg virüsü vakası olduğuna işaret eden Ghebreyesus, tanı konulanlardan 11'inin hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Ghebreyesus, salgının başladığı 13 Şubat'tan bu yana ülkedeki olası vaka sayısının ise 23 olarak kayıtlara geçtiğini ve ülkede en çok etkilenen bölgenin ise Litoral eyaletindeki Bata şehri olduğunu kaydetti.

Litoral'dan toplamda 9 vaka rapor edildiğini bildiren Ghebreyesus, bugün Bata'da bir sağlık çalışanının Marburg virüsüne yakalandığını açıkladı.

Ghebreyesus, “DSÖ, ülkede tespit edilmemiş bulaşma zincirleri olabileceği gerekçesiyle tüm ortaklara tedbirli olma çağrısında bulunuyor” sözlerini kullandı.

DSÖ'nün Sağlık Bakanlığını da virüsle mücadelesinde desteklediğini söyleyen Ghebreyesus, “Ekvator Ginesi'nin salgına müdahalesinde kritik bir an yaşanıyor. Bu salgını durdurmak için hükûmetin ve tüm toplumun çabası gerekecek” dedi.

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