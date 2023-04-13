Kanser hücrelerini 48 saatte yok ettiği keşfedildi. Bilim insanları 'mucize' olarak duyurdu

Mynet'te yer alan habere göre; Kanser çağımızın yaygın hastalıklarından biri olduğu biliniyor. Zaman zaman ölümle sonuçlanabilen kanser hastalığında çevresel faktörler ve tükettiğimiz gıdaların iyi veya kötü yönde etkilerinin olduğu bildirildi.

Kanserin önüne geçebilecek bir gıda olduğu bilim insanları tarafından ifade edildi. Bilim insanları karahindiba kökünü 'mucize' olarak isimlendirildi.

Kanserin önüne geçebilen karahindiba bitkisi genellikle bahçelerde yetişiyor. Karahindiba, faydasının farkında olmadığımız ve faydaları oldukça yüksek olan bitkilerden biri. Son dönemlerde bilim dünyasının yakından ilgilendiği bu bitkinin, kanser için umut vaat edici olduğu ifade edildi.

KARAHİNDİBABA KANSER İÇİN UMUT VERİCİ

Biyokimya Profesörü Siyaram Pandey, USA Today'e yaptığı açıklamada, 'kanser hücrelerinin çoğunun 48 saat içinde öldürdüğünü, ancak bu durumun, karahindiba kökü tüketen hastanın 48 saat içinde iyileşeceği anlamına gelmediği' ifadeleri yer aldı.

Konuyla alakalı bir diğer açıklamada ise, bugüne dek çıkan sonuçlara rağmen karahindibanın güvenli ve etkili olabileceği koşulları belirlemek için klinik denemelere ihtiyaç olduğu belirtildi.

Karahindiba özünün farklı organ sistemlerinde kanser hücrelerinin büyümesini azalttığı görüldü. Araştırmalar sonucunda, karahindiba kökü özünün kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını sınırlayabileceği verileri elde edildi.

Kolonda, karaciğerde ve midede kanser büyümesini yavaşlatabilen bazı test tüpü çalışmaları da gerçekleştirildi. Öte yandan Windsor Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, karahindiba kökü ekstresinin kanser hücrelerini 48 saatte yok ettiğine ilişkin test yaptı. Tüm bunlar bir yana bu çalışmaların, çalışma alanı nedeniyle testlerin sınırlı olduğu da ifade edildi.