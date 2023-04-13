13 Nisan 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Kanser hücrelerini 48 saatte yok ettiği keşfedildi. Bilim insanları 'mucize' olarak duyurdu

Kanser hücrelerini 48 saatte yok ettiği keşfedildi. Bilim insanları 'mucize' olarak duyurdu

Bilim insanları yaptığı açıklamada, “karahindiba kökünün kanser hücrelerinin çoğunun 48 saat içinde öldürdüğünü, ancak bu durumun bu besini tüketen hastanın 48 saat içinde iyileşeceği anlamına gelmiyor” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 11:20
Takip Et

Kanser hücrelerini 48 saatte yok ettiği keşfedildi

Kanser hücrelerini 48 saatte yok ettiği keşfedildi. Bilim insanları 'mucize' olarak duyurdu
+
Aa
-

Mynet'te yer alan habere göre; Kanser çağımızın yaygın hastalıklarından biri olduğu biliniyor. Zaman zaman ölümle sonuçlanabilen kanser hastalığında çevresel faktörler ve tükettiğimiz gıdaların iyi veya kötü yönde etkilerinin olduğu bildirildi.

Kanserin önüne geçebilecek bir gıda olduğu bilim insanları tarafından ifade edildi. Bilim insanları karahindiba kökünü 'mucize' olarak isimlendirildi.

Kanserin önüne geçebilen karahindiba bitkisi genellikle bahçelerde yetişiyor. Karahindiba, faydasının farkında olmadığımız ve faydaları oldukça yüksek olan bitkilerden biri. Son dönemlerde bilim dünyasının yakından ilgilendiği bu bitkinin, kanser için umut vaat edici olduğu ifade edildi.

KARAHİNDİBABA KANSER İÇİN UMUT VERİCİ

Biyokimya Profesörü Siyaram Pandey, USA Today'e yaptığı açıklamada, 'kanser hücrelerinin çoğunun 48 saat içinde öldürdüğünü, ancak bu durumun, karahindiba kökü tüketen hastanın 48 saat içinde iyileşeceği anlamına gelmediği' ifadeleri yer aldı.

Konuyla alakalı bir diğer açıklamada ise, bugüne dek çıkan sonuçlara rağmen karahindibanın güvenli ve etkili olabileceği koşulları belirlemek için klinik denemelere ihtiyaç olduğu belirtildi.

Karahindiba özünün farklı organ sistemlerinde kanser hücrelerinin büyümesini azalttığı görüldü. Araştırmalar sonucunda, karahindiba kökü özünün kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını sınırlayabileceği verileri elde edildi.

Kolonda, karaciğerde ve midede kanser büyümesini yavaşlatabilen bazı test tüpü çalışmaları da gerçekleştirildi. Öte yandan Windsor Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, karahindiba kökü ekstresinin kanser hücrelerini 48 saatte yok ettiğine ilişkin test yaptı. Tüm bunlar bir yana bu çalışmaların, çalışma alanı nedeniyle testlerin sınırlı olduğu da ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
1
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Uzman isim ikinci el araç piyasasında olacakları tek tek açıkladı. Araç alacak ve satacaklar dikkat
2
﻿Uzman isim ikinci el araç piyasasında olacakları tek tek açıkladı. Araç alacak ve satacaklar dikkat
﻿Uzman isim ikinci el araç piyasasında olacakları tek tek açıkladı. Araç alacak ve satacaklar dikkat
﻿Kanalizasyondaki vurgunda müdürler zengin oldu. Yolsuzluğu ortaya çıkaran istifa ettirildi
3
﻿Kanalizasyondaki vurgunda müdürler zengin oldu. Yolsuzluğu ortaya çıkaran istifa ettirildi
﻿Kanalizasyondaki vurgunda müdürler zengin oldu. Yolsuzluğu ortaya çıkaran istifa ettirildi
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
4
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
5
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
6
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
7
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
﻿Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı
﻿Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı
﻿Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı
﻿Xiaomi Mi Band 8 özellikleri belli oldu
﻿Xiaomi Mi Band 8 özellikleri belli oldu
﻿Xiaomi Mi Band 8 özellikleri belli oldu
﻿Vergi kaçıranları ihbar edenler 12,4 Milyon lira dağıtıldı
﻿Vergi kaçıranları ihbar edenler 12,4 Milyon lira dağıtıldı
﻿Vergi kaçıranları ihbar edenler 12,4 Milyon lira dağıtıldı
﻿Kazada ölen kızın böbreğiyle hayata tutundu
﻿Kazada ölen kızın böbreğiyle hayata tutundu
﻿Kazada ölen kızın böbreğiyle hayata tutundu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.