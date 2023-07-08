Tehlikenin farkında mısınız? Süper Lig'e bir şikeci geldi

Medyanın Prometheus'u Sedat Kaya yazdı...

Tehlikenin farkında mısınız? Süper Lig'e bir şikeci geldi

Sedat Kaya / YENİÇAĞ

Alanyaspor'un Brezilyalı Eduardo Bauermann'ı transfer etmesi, Türkiye'de kulüplerin nasıl yönetildiğinin ibretlik bir örneği.
Bauermann ülkesinde şike yaptığı için hüküm giydi.
Brezilyalı stoperin Santos formasıyla çıktığı maçlarda, yasadışı bir bahis şirketi ile anlaşarak şike yaptığı kanıtlandı. 360 gün futboldan men ile 35 bin Brezilya doları para cezası aldı.
Santos hemen sözleşmesini feshetti.
Brezilya basını bu olayı günlerdir manşetlerden veriyor.
Tapeler, itiraflar havada uçuşuyor.
Bauermann bugün ülkesinde istenmeyen bir adam.
Alanyaspor'un buna rağmen bu transferi nasıl yaptığı sorgulanması gereken bir olay.
Bu transfere kimler aracı oldu, hangi yöneticiler olur verdi?
Menajerler ne kadar komisyon aldı?
Açıklanan rakamlar doğru mu?
Bu soruların mutlaka cevaplanması gerekiyor.
Bauermann'ın dosyası şimdi FIFA'ya gönderiliyor.
Futbolun patronu Brezilya'daki cezayı onaylarsa Bauermann Alanyaspor'da bir yıl forma giyemeyecek.
Bırakalım FIFA'nın cezayı onaylayıp onaylamayacağını, Alanyaspor tescilli bir şikeciye nasıl güvenecek?
Tehlikenin farkındalar mı acaba?
En önemlisi de Türkiye Futbol Federasyonu suçu kanıtlanmış bir şikecinin
Süper Lig'de oynamasına izin verecek mi?
Bekleyelim, görelim.

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