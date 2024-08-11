Tek başına yaşayan 74 yaşındaki kadın lavaboda hayatını kaybetti

Gösterli köyünde meydana gelen olayda, Gösterli köyünde tek başına yaşayan 74 yaşındaki Döne G.'den haber alamayan oğlu, eve geldiğinde annesini yerde hareketsiz halde buldu. Oğlu durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Döne G.'yi ambulansla Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Talihsiz kadın, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada yaşlı kadının lavaboda düşerek yaralandığı ortaya çıktı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.