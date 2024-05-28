Tek beka sorunumuz düzensiz sığınmacılardır

Türkiye Esat gidecek hesabıyla milyonlarca Suriyeliye açık kapı politikası uyguladı. Hesabı tutmadı. Bu açık kapıdan Suriyeliler yanında, Irak, Afganistan, Sudan, Somali’den de geldiler. Aralarında IŞID ve PKK da girdi. Şimdi İçişleri Bakanlığı bunları zor yoldan ayıklamaya çalışıyor.

10 milyonu aşkın olarak tahmin edilen bu sığınmacılar; ekonomik ve sosyal yapıyı tahrip ettiler.

Halk yoksullaştı. Türkiye AB’den 6 milyar dolar aldı. AB Sayıştay’ı bu paranın doğru yolda kullanılmadığını söylüyor. (Reuters Haberi). Hükûmet ise 40 milyar dolardan fazla harcama yapıldığını açıklamıştı. Türkiye’de bu nedenle yoksulluk arttı, fert başına gelir seviyesi düştü. Çünkü nüfusu 86 milyon değil, 10 milyon fazlası ile 96 milyon olarak alırsak, fert başına GSYH’nın düştüğünü görürüz.

İşsizliği artırdılar. Sığınmacılar ucuz kaçak iş gücü olarak, işsizliği artırdılar ve reel ücret seviyesini düşürdüler.

Sosyal sorunlar arttı. Suriyeliler kendi aralarında husumeti Türkiye’ye de taşıdılar. Yine sık sık Suriyelilerin çete oluşturdukları ve gasp yaptıkları haberlerini de okuyoruz. Basında her gün Suriyelilerle ilgili suç haberleri var. Güneydoğu illerindeki Suriyeliler sınırdan kaçakçılık yapıyorlar.

Millî kimliğimize zarar verdiler. Türkiye’de otokrasi tırmandıkça, bağımsız yargı tahrip oldukça, halkımız beyin göçü olarak veya doğrudan yurt dışına gidiyor. Ayrıca nüfus artış hızımız yavaşladı. Sığınmacılarda ise doğurganlık oranı çok yüksektir. Türkiye’nin nüfus yapısı bozuluyor. Millî kimliğimiz ve kültürümüz tahrip ediliyor.

Vize sorunu oluştu. Suriyeli kaçaklar önce Türkiye’den vatandaşlık aldı. Sonra AB’den vize aldı. Ama geri dönmediler. AB bu nedenle vizeleri zorlaştırdı. Halkımız artık vize alamıyor.

Halk sığınmacılardan hoşlanmıyor.

Türkiye eğilimleri anketine göre;

*Halkın yüzde 79’ü “Suriyeliler işsizliğe neden oldu” diyor.

*Yüzde 71,5’i “Suriyeliler suça eğilimlidir” diyor.

*Yüzde 71,6’sı “millî kimliğimize zarar verdiler” diyor.

Consensus son araştırma anketine göre; “Türkiye artık sığınmacı kabul etmesin” düşüncesine;

*Halkın yüzde 67,7’si evet dedi,

*Yüzde 23,2’si de kısmen katılıyorum, dedi.

*Katılmıyorum diyenlerin oranı ise yüzde 9,1 oldu. Bu 9,1 de ümmetçilik isteyen siyasi İslam kesimidir.

Halka rağmen siyasi iktidarın 10 milyonu aşkın düzensiz mülteciyi neden beslediğini anlayan yoktur. Eğer insanlıksa bu nedenle yoksul, işsiz ve aç kalanlarımız insan değil mi?

Muhalefet Arapça tabelalardan dolayı akıl tutulması yaşadı. O tabelalar aslında bir bayrak gibi kullanılıyor.

Sonuç olarak;

Bir… İktisadi krizler çözülür. Beka riski oluşturmaz. Ama göz göre göre milyonlarca parasız ve işsiz insanın olduğu bir Türkiye’de ekonomik kalkınma ve sosyal istikrar sağlanamaz.

İki…Bu kadar sığınmacı sırayla vatandaş yapılıyor.Bu gidiş millî birliğimize ve kültürümüze konulan dinamittir. Toplum siyasi tercihlerinde iyi düşünmeli, tepki vermeli ve millî değerlerimizi tahribattan kurtarmaya öncelik vermelidir. Yoksa çok geç olacaktır.