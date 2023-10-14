Tek bir noktaya bakarak tüm hastalıklarınızı anlayabilirsiniz. Doktorlar vücudun aynası burası diyor

Prof. Dr. Servet Altay, parmak ve tırnaklarda yaşanan değişikliklerin birçok hastalığın habercisi olduğunu söyledi. Altay, parmak ve tırnaklarındaki değişimlerin iyi gözlemlenmesi tavsiyesinde bulundu.

KAYNAK: AA
Tek bir noktaya bakarak tüm hastalıklarınızı anlayabilirsiniz. Doktorlar vücudun aynası burası diyor

Tırnaklar, insanda bulunan hastalıkların belirtilerini en iyi yansıtan yerlerden biridir. Tırnakların dip kısmı olan ve "lunula" adı verilen beyaz bölgede oluşan değişiklikler pek çok hastalığın da habercisi oluyor.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Altay da parmak ve tırnaklarda yaşanan değişikliklerin birçok hastalığın habercisi olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Altay, hekimlerin fiziki muayeneyle pek çok hastalığa ön tanı koyabildiğini ifade etti.
Bazı hastalıkların ileri düzey tetkik ve görüntüleme testlerine gerek kalmadan fark edilebildiğini vurgulayan Altay, "Bir ele, parmaklara ve tırnaklara bakarak bazı hastalıklardan şüphelenebiliriz. Elinde, parmaklarında ve tırnaklarında değişim görenlere uzmana başvurmalı." dedi.

Altay, bireylere parmak ve tırnaklarındaki değişimleri iyi gözlemlemesi tavsiyesinde bulundu.

Toplumda yaygın görülen pek çok hastalığın özellikle parmak ve tırnaklardaki değişikliklerle kendini gösterdiğini anlatan Altay, şunları kaydetti:

"Tırnak çok beyazsa karaciğer sirozu gibi bir hastalığın belirtisi, parmak ve tırnakta aşınmalar varsa kansızlığın bulgusu, parmakta noktalanma varsa sedef hastalığı gibi romatizmal hastalıkların belirtisi olabiliyor. Eğer parmak mor renge dönüşmüşse kan hastalıkları ve kalp yetersizliği akıllara gelmeli. Çomak şeklindeki bir parmak kalp hastalıkları, KOAH gibi hastalıkların belirtisi oluyor. Tırnakta çizgilenme görülürse romatizmal hastalıklar aklımıza geliyor. Dolayısıyla sadece tırnağa ve parmağa bakarak hastalıkları görebiliriz."

"PARMAKLAR VE TIRNAKLAR VÜCUDUN AYNASI"

Altay, parmak ve tırnaktaki değişikliklerin önemine vurgu yaparak, "Kişinin parmağı ve tırnağında bir anomali varsa muhakkak romatizmal hastalıklar, kalp yetersizlikleri, akciğer ve hematolojik hastalıkları araştırmak gerekiyor. Parmaklar ve tırnaklar vücudun aynası. Onlara bakarak birçok hastalığı görebiliyoruz." dedi.

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