Manisa’da korkutan yangın

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde tek katlı müstakil bir evde çıkan yangında korku dolu anlar yaşanırken, yangın evi kullanılamaz hale getirdi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Musalar Mahallesi'nde dün saat 23.20 sıralarında H.İ’nin (42)sahibi olduğu ve U.Ç.’nin ikamet ettiği tek katlı müstakil evde yangın çıktı. Yangını fark eden çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç İtfaiye Amirliği ekipleri yangını söndürürken, mahalleli korku dolu anlar yaşadı.

Yangın esnasında evde kimsenin olmaması olabilecek bir can kaybının önüne geçerken, ev kullanılamaz hale geldi. Büyük maddi hasarın meydana geldiği yangında itfaiye ekipleri geç saatlere kadar soğutma çalışmalarına devam etti.



(Kaynak: İHA)