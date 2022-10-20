Caminin tadilat yapılan kubbesinde yangın çıktı. Büyük gürültü ile çöktü

Jakarta’nın kuzeyinde yer alan ve ‘İslam Merkezi Ulu Camii’ olarak geçen caminin kubbesinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede caminin kubbesini tamamen etkisi altına aldı.

Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Şehrin birçok yerinden caminin kubbesinden yükselen alev ve dumanlar görüldü. Camiye yakın yerde bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Yenileme çalışmalarının devam ettiği ve tadilat halinde olduğu belirtilen camiyi söndürmek için 21 itfaiye aracı ve 100’ün üzerinde itfaiye personeli sevk edildi.

Alevlere daha fazla dayanamayan caminin kubbesi büyük bir gürüyle çöktü. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.

Yangın sonrası caminin içinden gelen görüntüler felaketi gözler önüne serdi.

Çöken caminin içinde yapılan ilk incelemede yangının bazı işçilerin yanıcı materyallerin yanında kaynak yaptığı, sıçrayan kıvılcımların yangını çıkartmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken caminin yenileme çalışmasında görevli müteahhit firmadan 4 kişi polis tarafından sorguya alındı. Caminin kubbesi çökmeden önce görüntüsüyle insanları mest ediyordu.