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Tekasür suresinin Türkçe anlamı nedir?

Mekke’de inen Tekasür suresi 8 ayetten oluşmaktadır. Tekasür suresi Kevser suresinden sonra inmiştir. İşte Tekasür suresinin Türkçe anlamı..

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 15:43
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Tekasür suresinin Türkçe anlamı nedir?

Tekasür suresinin Türkçe anlamı nedir?
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Tekasür suresi Mekke'de inmiştir. Tekasür suresi 8 ayetten oluşmakta olup Kevser suresinden sonra inmiştir.

Tekâsür, çokluk yarışı ve çoklukla övünmek demektir.

Cahiliye Arapları, mal, evlât ve akrabalarının çokluğunu bir gurur ve şeref sebebi sayarlar, hatta bu hususta yaşayanlarla yetinmeyip kabilelerinin üstünlüğünü geçmişleriyle de isbat etmek için kabirlere gider, ölmüş akrabalarının çokluğuyla övünürlerdi.

Tekasür sûresinde onların bu tutumu eleştirilmekte ve gerçek üstünlüğün ahirette ortaya çıkacağı belirtilmektedir.

TEKASÜR SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

1,2- Çoklukla övünmek, sizi kabirlere varıncaya kadar oyaladı.

3- Hayır! Yakında bileceksiniz.

4- Yine hayır! Yakında bileceksiniz (hatanızı).

5,6- Hayır! Eğer kesin bilgi ile bilseniz, elbette cehennemi görürsünüz.

7- Sonra, yemin olsun ki, cehennemi yakin gözüyle göreceksiniz.

8-Sonra, yemin olsun ki, o gün (size verilen) her nimetten sorulacaksınız

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