Tekbir getirerek McDonald’s şubesine molotof attı

Mersin’de bir kişi, Fast Food zinciri McDonald's’a İsrailli askerlere hamburger dağıttığı gerekçesiyle tekbir getirerek Molotof attı.

Tekbir getirerek McDonald’s şubesine molotof attı

İsrail-Hamas arasındaki yoğun çatışmalar, Türkiye’de de yankı bulmaya devam ediyor. Diyarbakır ve Gaziantep’te İsrail destekçisi olduğu gerekçesiyle Starbucks şubelerine yapılan saldırıların ardından bir saldırıda Mersin’de faaliyet gösteren Fast Food zinciri McDonald’s’a yapıldı.

Mersin’de Mezitli’de bir kişi, Fast Food zinciri McDonald’s’a İsrailli askerlere hamburger dağıttığı gerekçesiyle "Ya Allah Bismillah, Allahu Ekber" diyerek saldırdı.

MOLOTOF KOKTEYLİ ATTI

McDonald’s şubesinin önüne tekbir getirerek giden kişi, önce McDonald’s’ın camlarını kırdı, ardından içeriye Molotof kokteyli attı. Molotof sebebiyle işyerinde yangın çıkarken olay yerinden kaçan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

GÖZALTINA ALINDI

İsrail'in Filistin'e saldırısını protesto etmek için olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen şahıs Polis ekiplerince gözaltına alınırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

NE OLMUŞTU?

McDonald’s Türkiye, İsrail’de faaliyet gösteren McDonald’s İsrail işletmesinin, askerlere hamburger dağıtmasının medyada yer bulmasının ardından yazılı açıklama yapmıştı.

Açıklamada, Türkiye'deki McDonald's'ın yerel bir işletme olduğu, tüm mülkiyeti ve işletmesinin Katarlı Boheme Investment şirketi tarafından denetlendiği belirtilirken, “McDonald’s İsrail işletmesi ile McDonald’s Türkiye'nin faaliyetlerinin hiçbir bağlantısı yoktur. İsrail'deki McDonald's, işletmemizden ayrı bir varlık olarak faaliyet gösterir. Dolayısıyla McDonald's Türkiye'den bağımsız olarak kendi iş ve iletişim kararlarını alır” ifadeleri kullanılmıştı.

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