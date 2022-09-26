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Meyve suyuna yarın dev zam geliyor. Tekel Bayileri Platformu Kurucusu Özgür Aybaş duyurdu

Tekel Bayileri Platformu Kurucusu Özgür Aybaş, meyve sularına zam geleceğini duyurdu. Yarın gelecek zamla 1 litrelik Cappy meyve suları 22 lira, yüzde yüz portakal suyu ise 26 lira olacak.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 12:52
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Tekel Bayileri Platformu Kurucusu Özgür Aybaş duyurdu. Meyve suyuna yarın dev zam geliyor

Meyve suyuna yarın dev zam geliyor. Tekel Bayileri Platformu Kurucusu Özgür Aybaş duyurdu
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OdaTV'nin haberine göre, alkol fiyatlarına yapılacak zamları duyuran Tekel Bayileri Platformu Kurucusu Özgür Aybaş, bu defa meyve sularına yapılacak zamları açıkladı.

27 Eylül (Yarın) tarihinde geçerli olacak zamlarla birlikte 1 litrelik Cappy meyve suları 22 lira, yüzde yüz portakal ise 26 lira olacak.

GİZLİ ZAM YAPILDI İDDİASI DA VARDI

Market raflarındaki paketli ürünlerin gramajını düşürerek yapılan gizli zam furyasına meyve suyu üreticileri de katıldı. İçinde yüzde 40 meyve olan bir içecekteki meyve oranı yüzde 10'a kadar düşürüldü. Böylece meyve sularına gizli zam yapıldı.

Yılbaşında meyve nektarına getirilen ÖTV ve artan meyve fiyatları meyve suyu üreticilerini meyve suyuna su katmaya yöneltti. İçinde yüzde 25 ile yüzde 99 arasında meyve bulunan ve meyve nektarı olarak adlandırılan meyve sularındaki meyve oranları bazı firmalarca düşürülmeye başladı. 

Örneğin içinde yüzde 40 meyve barındıran meyve nektarındaki meyve oranını yüzde 10’a kadar düşürenler oldu. Böylece Türk Gıda Kodeksine göre meyve oranı yüzde 10’a düşürülünce içeceğin kategorisi de değişti. İçinde yüzde 10 ile yüzde 24 arasında meyve barındıran içecekler ‘meyve suyu’ değil ‘meyveli içecek’ olarak adlandırılıyor. 

KABUL ETMİŞTİ

Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) Başkanı İlker Güney, “Artan maliyetler ve meyve nektarına getirilen ÖTV, bazı üreticileri zorladı. Bu yüzden meyve nektarından meyveli içeceği bir kayış oldu. Bu olay yasalara aykırı değil. Zaten meyve suyu ambalajında içeceğin içindeki meyve oranı yazılıyor. Meyve oranı yüksek olunca fiyat da tabi ki yüksek oluyor. Artan maliyetleri ve ÖTV’yi de ekleyince son tüketicinin alacağı ürünün fiyatı da yükselmiş oluyor. Meyve suyu üreticileri, tüketici pahalı olan ürünü alamayacağı için böyle bir yol izliyor" dedi.

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Trenci
26.09.2022 13:29
Zamsız bir günümüz yok.  
 
Vatandaş
26.09.2022 13:12
halaycılar davulları hazırlasın.  
 
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