TÜSEDAD Başkanı tarih verip uyardı: Süt ve ete büyük zam kapıda

Solakoğlu, “Piyasada damızlık hayvanlar kesiliyor. ‘Süt bulamayacaksınız, et bulamayacaksınız’ dediğimiz günlere geldik. Piyasada yeterli süt olmadığı için talep bazlı fiyat artışına gidilecek. 15 Ekim -30 Kasım arası süt ve ete yüzde 30-35lik zam kapıda.” diye konuştu.

“ÇİFTÇİLER ÖRGÜTLENDİ”

Sokaloğlu, çiftçilerin örgütlenip sütlerini USK’nın tavsiye fiyatının üzerinde sattığını belirterek, “İhaleler başladı. İlk çıkan 7 lira 50 kuruş olan fiyat, 8 lira 70 kuruşa çıktı. Bunun üzerine daha koyarak devam edileceği öngörülüyor. Şu an piyasada yeterli süt olmadığı için talep bazlı bir fiyat alışverişine gidilecektir” dedi.

Harun Çallı’nın USK Başkanlığı’ndan istifasının söz konusu olduğunu iddia eden Solakoğlu, şunları söyledi:

“TÜİK'İN RAKAMLARINI YALANLAR CİNSTEN”

“Bazı zincir marketlerin satın alma birimleriyle görüştüm. Bu görüşmelerde, özellikle indirim marketlerdeki süte talebin çok yüksek olduğunu, ama tedarikçilerden yeterli miktarda süt elde edemediklerini, tedarikte çok sıkıntı yaşadıklarını söylediler.

Sanayici tarafıyla görüştüğüm zaman, bazı büyük sanayiciler, yüzde 45’e yakın kapasite daralmasına gittiğini, üreticide süt kalmadığı için bunun bu şekilde olduğunu söylüyorlar. Bahsettiğimiz rakamlar, ülke geneline vurulduğu zaman çok ciddi rakamlar. Bu arada TÜİK’in rakamlarını da yalanlar cinsten.

“NE ET NE DE SÜT BULAMAZSINIZ”

Mal kalmadığı için, süt için bir kavga başladı. İnekler kesilirse süt kalmaz, süt kalmayınca vatandaş çok daha pahalıya sütü içer. Rafta olsa, bütçesi yetse bile peynir alamaz. Şu anda oraya geldik. Bu saatten sonra zamlar peş peşe gelecektir. Çünkü inekler kesildi. İnekler kesilince de ne et ne de süt bulamazsınız.

“HATA DÜZELTİLEMEZ”

Sütün de etin de alternatifi ithalattır. İthalat yaptığınız zaman da yüzde 50’den fazla zam gelmesi anlamına gelir. Gıda enflasyonunu çiftçinin fiyatını sabit tutmaya çalışarak regüle etmeye çalışan kurumların hepsinin yaptıkları hatanın sonucuna ne yazık ki biz 85 milyon olarak katlanmak zorunda kalacağız. Defalarca söyledik, yine söylemeye devam ediyoruz. Bu saatten sonra kim gelirse gelsin bu hatayı düzeltemez.” (ANKA)