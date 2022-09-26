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Flaş... Flaş... Milyonlarca insan bunu bekliyor. İşte asgari ücrette konuşulan zam oranı

Milyonlarca çalışan gözünü Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na çevrildi. Peki asgari ücret ocak zammı ne kadar olacak? Vergi Uzmanı Muhammet Bayram'dan masada konuşulan rakamla ilgili önemli tahmin geldi.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 13:41
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Flaş... Flaş... İşte asgari ücrette konuşulan zam oranı. Milyonlarca insan bunu bekliyor

Flaş... Flaş... Milyonlarca insan bunu bekliyor. İşte asgari ücrette konuşulan zam oranı
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Asgari ücret 2023 zammı için geri sayım başladı. Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; asgari ücret hesaplanırken enflasyonun göz önüne alınacağını belirtti. Ekonomi yönetimi 2023 asgari ücret rakamlarının belirlenmesi için Aralık ayını işaret etti. Şimdi ise milyonlarca çalışanın gözü kulağı Kasım ayında toplanacak asgari ücret tespit komisyonunda.

Vergi Uzmanı Muhammet Bayram canlı yayınında asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'ASGARİ ÜCRET 7700 LİRA OLACAK'

Bayram, '1 Ocak 2023 tarihi itibariyle asgari ücrette en az enflasyon oranında bir artış bekliyoruz. O yüzden 5500 TL'ye beklenen enflasyon oranında yüzde 40'lık bir artış yapılırsa 7700 lira civarında olacaktır.' dedi.

ASGARİ ÜCRET 5 BİN 500 LİRA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrasında 2022 yılı için asgari ücrete görülmemiş bir zam yapılarak maaşlarda yüzde 52 oranında artış sağlanmıştı. Yapılan zam sonrası asgari ücret 2022 yılı için net olarak 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlenmişti. Ancak enflasyon rakamlarının yılın ilk 6 ayında yüzde 70’i aşmasıyla maaşlara ikinci bir zam yapılma ihtiyacı doğmuştu. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete ikinci bir zam yapıldığını duyurdu. Böylece asgari ücret yüzde 30 artışla net 5 bin 500 liraya yükseldi.

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Abbas
26.09.2022 13:54
Bence 10 bin olmalı, bakın millet ittifakı belediyelerinde bunun üstünde  
 
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