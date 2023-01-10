Tekirdağ Kapaklı Belediyesi işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Tekirdağ Kapaklı Belediyesi, çöpçü ve hizmetli olmak üzere 4 İşçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 15 Ocak 2023 olarak açıklandı.
Çöpçü kadrosuna başvuracak adayların;
MÜRACAAT KOŞULLARI
1)TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI OLMAK,
2)SON ALTI AY İLÇE SINIRLARI İÇİNDE İKAMET ETMİŞ OLMAK,
3)ADLİ SİCİL KAYDI OLMAMAK,
4)İLKOKUL MEZUNU OLMAK,
5)KAMU HAKLARINDAN MAHRUM BULUNMAMAK,
6) HERHANGİ BİR SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN EMEKLİLİK, MALULLÜK AYLIĞI ALMAYA HAK KAZANMAMIŞ OLMAK,
7) BAŞVURULAR BELİRTİLEN ADRESE ŞAHSEN YAPILACAKTIR. (KADIN PERSONEL ALIMI OLACAKTIR.)
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1)KİMLİK FOTOKOPİSİ
2)ADLİ SİCİL KAYDI
3)İKAMETGAH
Hizmetli kadrosuna başvuracak adayların;
MÜRACAAT KOŞULLARI
1)TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI OLMAK
2)SON ALTI AY KAPAKLI SINIRLARI İÇİNDE İKAMET ETMİŞ OLMAK
3)ADLİ SİCİL KAYDI OLMAMAK
4)EN AZ İLKOKUL MEZUNU OLMAK
5)ASKERLİK İLE İLİŞİĞİ BULUNMAMA
6)KAMU HAKLARINDAN MAHRUM BULUNMAMAK
7)EMEKLİ OLMAYAN
8)ÇALIŞMAYA ENGEL SAĞLIK SORUNU BULUNMAMAK
9) BAŞVURULAR BELİRTİLEN ADRESE ŞAHSEN YAPILACAKTIR. (ERKEK PERSONEL ALIMI OLACAKTIR.)
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1)FOTOĞRAF
2)ADLİ SİCİL KAYDI
3)İKAMETGAH
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