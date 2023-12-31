Tekirdağ köftesi nasıl yapılır?

Malzemeler

500 gram kıyma

1 adet soğan

2 dilim ekmek ya da galeta unu

1 adet yumurta

2 diş sarımsak

Yarım yemek kaşığı irmik

4 yemek kaşığı su

Yarım çay kaşığı karbonat

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber

Hazırlanışı

Köfte harcı için kıymayı yoğurma kabına alınır.

Kıymanın üzerine rendelenmiş soğan ve sarımsak, ekmek içi veya galeta unu 4 yemek kaşığı kadar su ve bütün baharatlar eklenip iyice yoğurulur.

Yumurta,irmik ve karbonat eklenir ve yaklaşık 10 dakika boyunca yoğurmaya devam edilir.

Köfte harcı 10 kez yukarı kaldırılıp kaba sertçe vurulur. Bu işlem mutlaka yapılmalıdır.

Hazır olan köfte harcının üzeri streç filmle kapatılıp dinlenmeye bırakılır.

Pişirileceği zaman köfte harcı uzun ince parmak şeklinde şekillendirilip yapışmaz yüzeyli bir tavada arkalı önlü kızartılır.

Kıyma yağlıysa tavaya yağ eklemeye gerek yoktur. Eğer yağsız bir kıymayla yapılıyorsa az sıvı yağ eklenip kızartılır.

Afiyet olsun.