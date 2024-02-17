Tekirdağ'daki masaj salonlarına fuhuş operasyonu. 12 tutuklama

Tekirdağ Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sürdürdüğü 'Fuhşa yer temini ve aracılık etme' soruşturmasında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, masaj salonlarında masöz olarak çalışan kadınlara para karşılığında fuhuş yaptırıldığını tespit etti.

37 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin tespit ettiği 7 masaj salonuna gerçekleşen operasyonlarda, fuhşa yer temini ve aracılık ettiği için 12 kişi ile fuhuş yaptığı iddiasıyla 25 kadın olmak üzere 37 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

Adreslerde gerçekleşen aramalarda, suç amaçlı kullanan 20 cep telefonu, çok miktarda cinsel amaçlı kullanılan materyal, 1 havalı tabanca ele geçirildi.

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli kişilerden 12'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1 kişiye sağlık sorunları sebebiyle ev hapsi verildi. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.