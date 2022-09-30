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Tekirdağ merkezli 5 ilde tarihi eser operasyonu

Tekirdağ merkezli 5 ilde polis ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 kişi yakalanırken çok sayıda da tarihi eser ele geçirildi.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 08:54
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Tekirdağ merkezli 5 ilde tarihi eser operasyonu: 14 kişi yakalandı

Tekirdağ merkezli 5 ilde tarihi eser operasyonu
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Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen tarihi eser operasyonunda polis ekiplerince 14 kişi yakalandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının engellenmesi ve şahısların deşifre edilmesi çerçevesinde Tekirdağ, İstanbul, İzmir, Kırklareli ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda adreslerdeki aramalarda, tarihi eser niteliğinde 560 sikke, 83 obje, 2 tüfek, 3 tabanca, 11 metal arama dedektörü, bir su arama ve tespit cihazı ve bir hassas terazi ele geçirilirken, 14 kişi gözaltına alındı.

Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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