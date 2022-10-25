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Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü kıyafet satın alacak

Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü kıyafet satın alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 12:13
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Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü kıyafet satın alacak

Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü kıyafet satın alacak
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Basın İlan’da “Güvenlik personeli kıyafeti alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.” Denildi.

Niteliği, türü ve miktarı : 12 Kalem Güvenlik Personeli Kıyafeti Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Sağlık Tesisleri depolarının yazılı talep doğrultusunda firmalardan çekeceği ihale siparişlerini talep edeceklerdir. Yüklenici sağlık tesislerine sipariş yöntemini ve bildirim numarası veya mail adresini yazılı bildirecektir. Sipariş evraklarının firmanın eline ulaştığı tarihten itibaren 40 (kırk) gün içinde malzeme teslimatının yapılması gerekmektedir.

Sözleşmenin imzalanmasına müteakiben ilk iş gününde işe başlanacaktır.

İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 09.11.2022 - 10:30

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İstekliler teklif etmiş oldukları ürünlere ait en az yarım metre kumaş numunesi veya 1 takım kıyafet, birer çift ayakkabı ve kışlık bot numune olarak teslim etmelidirler.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

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