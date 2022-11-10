Tekirdağ Süleymanpaşa’da icradan satılık daire

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Tekirdağ İl, Süleymanpaşa İlçe, 2177 Ada, 54 Parsel, YAVUZ Mahalle/Köy, A Blok 1.Kat 4 Nolu Bağımısız Bölüm Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmazın bilirkişi raporunda; Parsel üzerinde A ve B blok olarak adlandırılan iki adet bina bulunmakta olduğu, keşif anında meskenin A blok olarak adlandirilan Bodrum+Zemin+12 Normal Katlı betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş,binanın birinici normal katında olduğu, ana bina asansörlü ve kaloriferli olduğu, binanın dış cephe sıvası, boyası, mantolamasının yapıldığı, çatısı, ortak alanları tamamlanmış olduğu, yüzde yüz seviyesinde bitmiş bina olduğu, keşif anında yerinde yapılan incelemede meskenin kilitli olduğu için inceleme ruhsat eki mimari projesine göre yapıldığı, mimiri projesine göre salon+3 oda+banyo+tuvalet+hol+koridordan ve balkondan ibaret olduğu, meskenin 100 m2 net kullanım alanlı olduğu, mesken Süleymanpaşa Belediyesi konut alanı içinde olduğu, elektrik, su, çöp, toplama gibi belediyenin her türlü hizmetlerinden yararlandığı konumda olduğu, Parselin İsmet İnönü Bulvarına 60 m mesafede bulunduğu, taşınmazın tam hisse ile Serdar ATALAN' ın adına kayıtlı olduğu rapor edilmiştir.

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