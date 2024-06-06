Tekirdağ'da 15 kaçak yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tekirdağ'da 15 kaçak yakalandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 15 kaçak yakalanırken, onlara rehber ve organizatörlük yapan şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Tekirdağ il Jandarma Komutanlığı Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ve Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü, Saray Bozoba Mahallesi ışıklı kavşakta dur ihtarına uymayan ve kaçan 2 aracı durdurarak arama gerçekleştirdi.

Yapılan inceleme ve aramalarda 2 organizatör, 1 rehber/organizatör ve 15 kaçak göçmen şahıs yakalanırken, ele geçirilen araçlar trafikten men edildi.

Kaçaklar, işlemlerinin sonrası Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek. Kaçaklara rehberlik ve organizatörlük yapanların ise gözaltına alınarak haklarında işlem başlatıldığı öğrenildi.

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