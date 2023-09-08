Tekirdağ’da 2 milyon değerinde elektronik cihaz malzemesi ele geçirildi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince emtia kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan 1 araçta arama yapıldı.

Yapılan aramada, 36 adet akıllı saat, 21 adet adaptörlü şarj kablosu, 108 adet şarj kablosu, 36 adet şarj adaptörü, 18 adet kablolu kulaklık, 16 adet kablosuz kulaklık , 33 adet powerbank, 67 adet SD kart, 49 adet flash bellek, 272 adet cep telefonu bataryası, 437 adet cep telefonu ekranı olmak üzere piyasa değeri 2 milyon civarında gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alınarak 5607 SKM suçundan yasal işlemlere başlatıldı.