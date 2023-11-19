Tekirdağ'da 618 litre bandrolsüz içki ele geçirildi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bir adreste yapılan aramada 618 litre bandrolsüz içki ve binlerce makaron ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
Tekirdağ'da 618 litre bandrolsüz içki ele geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Şarköy ilçesinde bir şahsın iş yerinde ve deposunda yapılan aramada, toplamda 618 litre bandrolsüz içki, 5 bin 600 adet doldurulmuş makoron, ele geçirildi.

aw079821-01.jpgŞüpheli S.S. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Kırklareli’de vatandaşlar doyasıya karın tadını çıkardı Yaşam
Kırklareli’de vatandaşlar doyasıya karın tadını çıkardı
Tekirdağ'da 500 sentetik hap ele geçirildi Gündem
Tekirdağ'da 500 sentetik hap ele geçirildi
Al gülüm ver gülüm deyiminin anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Al gülüm ver gülüm deyiminin anlamı nedir?
Hatay'da ev yangını Gündem
Hatay'da ev yangını
Galatasaray evinde 3-0 geçti Spor
Galatasaray evinde 3-0 geçti
Suriye'den toz bulutu geldi. Göz gözü görmedi Gündem
Suriye'den toz bulutu geldi. Göz gözü görmedi