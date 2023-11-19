Tekirdağ'da 618 litre bandrolsüz içki ele geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Şarköy ilçesinde bir şahsın iş yerinde ve deposunda yapılan aramada, toplamda 618 litre bandrolsüz içki, 5 bin 600 adet doldurulmuş makoron, ele geçirildi.

Şüpheli S.S. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

