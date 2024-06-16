Tekirdağ'da bayram trafiği yoğunluğu başladı

Kaynak: AA
Tekirdağ'da bayram trafiği yoğunluğu başladı

Tatile çıkışı bayramın ilk gününe bırakanlar ya da kurban kesip, yola çıkanlar Tekirdağ'da trafik yoğunluğu oluşturdu.

İstanbul-Tekirdağ arasında Kurban Bayramı'nın ilk gününde yola çıkanlar trafik yoğunluğu oluşturdu.

Kurban kesenler ya da bayramın ilk gününde yola çıkanlar İstanbul-Tekirdağ arasında trafik yoğunluğuna neden oldu. Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Beyazköy, Yeniçiftlik, Yenice ve Üniversite Kavşağı mevkilerinde yoğunluk oluştu. Araç yoğunluğu nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına yaklaşıyor.
Trafikte aksaklık yaşanmaması için Tekirdağ'in ilçelerinden geçen güzergahta polis ve jandarma ekipleri yoğunluğu önlemeye çalışıyor.

Ekipler, sürücüleri, aşırı hız ve takip mesafesi konusunda uyaralarda bulunuyor.

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