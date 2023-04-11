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Çaldığı otomobille kaza yaptı

Tekirdağ Çorlu’da çaldığı otomobille polise yakalanan hırsız kaza yaptı. Hırsız nefes kesen kovalamaca sonrası yakalandı.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 10:02
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Tekirdağ’da çaldığı otomobille kaza yaptı

Çaldığı otomobille kaza yaptı
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İHA’nın haberine göre, Hıdırağa Mahallesi Salhane Sokak üzerinde devriye gezen polis ekibi, sabah saatlerinde çalıntı başvurusu ihbarı yapılan bir otomobili seyir halindeyken fark etti. Polisin 'dur' ihtarında bulunduğu araç durmayarak kaçmaya devam etti. Birkaç dakika süren kovalamaca sonrası kaçan araç Yoğurtçu Sokak ayrımında kaza yaptı.



ÇORLU KALESİ'NDE YAKALANDI

Bu kez araçtan atlayan sürücü G.D. olay yerinden yaya olarak firar etmek istedi. Polis ekibi de aracı bırakıp şahsın peşine düştü. Nefes kesen kovalamaca sonrası hırsızlık şüphelisi G.D. Çorlu Kalesi civarında yakalandı. Kelepçe vurulan G.D. daha sonra işlemleri için karakola götürüldü. Daha önceden de suç kaydı bulunan G.D.'nin ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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